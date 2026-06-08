Alarma en Argentina a ocho días del Mundial 2026: tres lesionados mantienen en vilo a Scaloni

La Selección Argentina afronta la recta final de su preparación para el Mundial 2026 con las dudas físicas de Leandro Paredes, Julián Álvarez y Emiliano Martínez. La reciente baja de Leonardo Balerdi ha incrementado la preocupación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni a pocos días del debut de la vigente campeona del mundo

La Selección Argentina encara la cuenta atrás para el Mundial 2026 con varios frentes abiertos en el apartado físico. A ocho días de su estreno en el torneo, Lionel Scaloni sigue pendiente de la evolución de Leandro Paredes, Julián Álvarez y Emiliano Martínez, tres futbolistas que continúan recuperándose de diferentes problemas físicos.

La situación que más inquieta al cuerpo técnico argentino es la de Leandro Paredes. El centrocampista que sigue recuperándose de la lesión muscular en los isquiotibiales que sufrió durante el partido frente a Universidad Católica en la Copa Libertadores y continúa realizando trabajo específico al margen de sus compañeros.

El caso de Julián Álvarez es el segundo que más preocupa. El delantero sufre unas molestias en el tobillo izquierdo derivadas de una torcedura que se produjo en las semifinales de la Champions League con el Atlético de Madrid. Aunque en un primer momento había recibido el alta médica, volvió a sentir dolor tras una sesión de entrenamiento con el grupo. Aun así, desde el cuerpo técnico se mantiene la calma y se confía en que el atacante podrá estar disponible sin problemas para el inicio del Mundial

La lesión de Emiliano Martínez es parecida. El arquero argentino sigue completando su proceso de recuperación tras la factura en el dedo anular de la mano derecha, una situación que ha requerido un seguimiento especial por parte de los servicios médicos durante las últimas semanas. A pesar de ello, dentro de la selección existe plena confianza en que llegará en condiciones al inicio del torneo y todo apunta a que ocupará la portería de la Albiceleste en el estreno mundialista.

Los jugadores que recupera Argentina antes del Mundial 2026

En un contexto que comienza a aclararse para el cuerpo técnico, las últimas jornadas también han dejado noticias positivas. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz han mostrado una evolución favorable de sus respectivas molestias y ya han podido volver a entrenar con normalidad junto al resto del grupo.

El regreso de estos tres futbolistas ayuda a reducir la carga en la enfermería justo en la fase final de la preparación. En este momento, la gran duda sigue siendo Leandro Paredes, mientras que Julián Álvarez y Emiliano Martínez continúan con planes de trabajo específicos, aunque su presencia en el Mundial no parece estar en peligro.