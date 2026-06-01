El Superordenador del Mundial ya tiene un claro ganador: España, Francia, Inglaterra, Argentina...

De entre las cuatro grandes favoritas para el título mundial, España es la que tiene ventaja sobre el resto de selecciones, aunque le siguen de cerca Francia, Inglaterra y Argentina...

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está a punto de dar el pistoletazo de salida y serán 48 las selecciones que opten al ansiado título final. Sin embargo, tan solo una de ellas tendrá el privilegio de hacerlo y proclamarse campeona del mundo para los próximos cuatro años, aunque como es lógico, algunas tienen más opciones que otra de hacerlo, siendo España una de la claras favoritas al título final.

Aunque no la única, ya que otra como Francia, Inglaterra, Argentina o Portugal también tienen están muy bien consideradas, y si no ya está el Superordenador de Opta para aclararnos cualquier tipo de duda. De acuerdo a este estudio estadístico de más de 10.000 escenarios posibles, a día de hoy la selección española es la gran favorita, ostentando un 16,1% de posibilidades de salir como campeona del Mundial.

La de Luis de la Fuente es de hecho la selección con mayores probabilidades de estar en las rondas finales, con un 52,1% para cuartos de final, un 39% para semifinales y un 25,6% de estar en la final, de ahí que tanto la presión como la ilusión sean máximas.

Un 'top 4' muy apretado

Se podría decir que hay hasta cuatro selecciones donde la diferencia en el porcentaje es ínfima, pues detrás de España aparece Francia, con un 13% de opciones de ser campeona y que hace cuatro años se quedó a las puertas del título en la famos final frente a Argentina.

Inglaterra sería ahora mismo la tercera favorita, subcampeona de Europa y con un equipo con mucho potencial, los de Tuchel tienen un 11,2% de probabilidades de ganar su segundo Mundial mientras que Argentina, vigente campeona del mundo, y que volverá a acudir con Leo Messi, es cuarta con un 10,2%.

El grupo perseguidor con Portugal, Brasil...

Tras estas cuatro grandes favoritos aparecen varias más como posibles alternativas. Quinta es Portugal, que lleva un grupo muy fuerte al Mundial, de hecho tiene un 13% de probabilidades de meterse en la final y un 7% de proclamarse campeona del mundo, algo que todavía no ha conseguido.

Por detrás están las dos selecciones con más títulos en sus vitrinas: Brasil y Alemania. La 'Canarinha' es sexta, con un 6,6% de opciones de levantar su sexto título. La 'Mannschaft' está un puesto por debajo, séptima, con un 5,1% de alcanzar su quinto título mundial.

Cierran el 'Top 10' Países Bajos, octava y con un 3,6% de posibilidades de ganar su primer Mundial, así como Noruega y Bélgica, con un 3,5 y un 2,4% respectivamente.