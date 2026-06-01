Amistosos de preparación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: resultados y fechas de todos los partidos

Todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo de fútbol preparan estos días la cita, donde también competirán ante otros combinados para medirse antes de comienzo del Mundial...

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comienza el próximo 11 de junio aunque desde esta misma semana todas las selecciones participantes, un total de 48, ya están concentradas para preparar la cita mundialista en Norteamérica.

Será México, una de la anfitrionas del torneo, la encargada de jugar el partido inaugural ante Sudáfrica pero hasta llegar a ese momento antes los diferentes países disputarán una serie de partidos amistosos con los que ir ajustando cambio y poniéndose a punto para la competición. Serán dos semanas cargadas de partidos en las que la gran mayoría de selecciones disputarán hasta dos encuentros a modo de preparación para el Mundial.

España, ante Irak y Perú

De hecho, en el caso de España, la selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrentará este mismo jueves a Irak, a partir de las 21:00 horas en el estadio de Riazor, en A Coruña. El segundo enfrentamiento será ya lejos de nuestro país, concretamente en Perú, frente al combinado de ese país, en la madrugada del martes 9 de junio a las 4:00 horas.

Pero como decimos habrá muchos más, aquí os dejamos la lista de partidos amistosos que se disputarán hasta el comienzo del Mundial el próximo 11 de junio:

Resultados y fechas de los amistosos previos al Mundial

30 de mayo

Ecuador vs. Arabia Saudí: 2-1

México vs. Australia: 1-0

Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago: 5-0

31 de mayo

Brasil vs. Panamá 6-2

Cabo Verde vs. Serbia: 3-0

Alemania vs. Finlandia 4-0

Japón vs. Islandia: 1-0

Suiza vs. Jordania: 4-1

Estados Unidos vs. Senegal 3-2

República Checa vs. Kosovo: 2-1

1 de junio

Austria vs. Túnez

Canadá vs. Uzbekistán

Noruega vs. Suecia

Turquía vs. Macedonia del Norte

Colombia vs. Costa Rica

2 de junio

Croacia vs. Bélgica

Gales vs. Ghana

Haití vs. Nueva Zelanda

Marruecos vs. Madagascar

3 de junio

República Democrática del Congo vs. Dinamarca

Países Bajos vs. Argelia

Panamá vs. República Dominicana

Corea del Sur vs. El Salvador

4 de junio

Francia vs. Costa de Marfil

Guatemala vs. República Checa

España vs. Irak

Suecia vs. Grecia

México vs. Serbia

5 de junio

Canadá vs. República de Irlanda

Haití vs. Perú

Paraguay vs. Nicaragua

6 de junio

Argentina vs. Honduras

Australia vs. Suiza

Bélgica vs. Túnez

Brasil vs. Egipto

Curazao vs. Aruba

El Salvador vs. Catar

Inglaterra vs. Nueva Zelanda

Portugal vs. Chile

Escocia vs. Bolivia

Estados Unidos vs. Alemania

Venezuela vs. Turquía

Panamá vs. Bosnia y Herzegovina

7 de junio

Colombia vs. Jordania

Croacia vs. Eslovenia

Ecuador vs. Guatemala

Marruecos vs. Noruega

8 de junio

Francia vs. Irlanda del Norte

Perú vs. España

Países Bajos vs. Uzbekistán

9 de junio

Argentina vs. Islandia

Arabia Saudí vs. Senegal

República Democrática del Congo vs. Chile

10 de junio

Inglaterra vs. Costa Rica

Guatemala vs. Austria

Portugal vs. Nigeria