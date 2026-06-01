Amistosos de preparación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: resultados y fechas de todos los partidos
Todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo de fútbol preparan estos días la cita, donde también competirán ante otros combinados para medirse antes de comienzo del Mundial...
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comienza el próximo 11 de junio aunque desde esta misma semana todas las selecciones participantes, un total de 48, ya están concentradas para preparar la cita mundialista en Norteamérica.
Será México, una de la anfitrionas del torneo, la encargada de jugar el partido inaugural ante Sudáfrica pero hasta llegar a ese momento antes los diferentes países disputarán una serie de partidos amistosos con los que ir ajustando cambio y poniéndose a punto para la competición. Serán dos semanas cargadas de partidos en las que la gran mayoría de selecciones disputarán hasta dos encuentros a modo de preparación para el Mundial.
España, ante Irak y Perú
De hecho, en el caso de España, la selección dirigida por Luis de la Fuente se enfrentará este mismo jueves a Irak, a partir de las 21:00 horas en el estadio de Riazor, en A Coruña. El segundo enfrentamiento será ya lejos de nuestro país, concretamente en Perú, frente al combinado de ese país, en la madrugada del martes 9 de junio a las 4:00 horas.
Pero como decimos habrá muchos más, aquí os dejamos la lista de partidos amistosos que se disputarán hasta el comienzo del Mundial el próximo 11 de junio:
Resultados y fechas de los amistosos previos al Mundial
30 de mayo
Ecuador vs. Arabia Saudí: 2-1
México vs. Australia: 1-0
Corea del Sur vs. Trinidad y Tobago: 5-0
31 de mayo
Brasil vs. Panamá 6-2
Cabo Verde vs. Serbia: 3-0
Alemania vs. Finlandia 4-0
Japón vs. Islandia: 1-0
Suiza vs. Jordania: 4-1
Estados Unidos vs. Senegal 3-2
República Checa vs. Kosovo: 2-1
1 de junio
Austria vs. Túnez
Canadá vs. Uzbekistán
Noruega vs. Suecia
Turquía vs. Macedonia del Norte
Colombia vs. Costa Rica
2 de junio
Croacia vs. Bélgica
Gales vs. Ghana
Haití vs. Nueva Zelanda
Marruecos vs. Madagascar
3 de junio
República Democrática del Congo vs. Dinamarca
Países Bajos vs. Argelia
Panamá vs. República Dominicana
Corea del Sur vs. El Salvador
4 de junio
Francia vs. Costa de Marfil
Guatemala vs. República Checa
España vs. Irak
Suecia vs. Grecia
México vs. Serbia
5 de junio
Canadá vs. República de Irlanda
Haití vs. Perú
Paraguay vs. Nicaragua
6 de junio
Argentina vs. Honduras
Australia vs. Suiza
Bélgica vs. Túnez
Brasil vs. Egipto
Curazao vs. Aruba
El Salvador vs. Catar
Inglaterra vs. Nueva Zelanda
Portugal vs. Chile
Escocia vs. Bolivia
Estados Unidos vs. Alemania
Venezuela vs. Turquía
Panamá vs. Bosnia y Herzegovina
7 de junio
Colombia vs. Jordania
Croacia vs. Eslovenia
Ecuador vs. Guatemala
Marruecos vs. Noruega
8 de junio
Francia vs. Irlanda del Norte
Perú vs. España
Países Bajos vs. Uzbekistán
9 de junio
Argentina vs. Islandia
Arabia Saudí vs. Senegal
República Democrática del Congo vs. Chile
10 de junio
Inglaterra vs. Costa Rica
Guatemala vs. Austria
Portugal vs. Nigeria