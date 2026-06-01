Cucho Hernández va a por todas en el Mundial y mira de reojo a la Champions: "No hay que conformarse"

El delantero del Real Betis, concentrado con la selección de Colombia, admite que está viviendo "un sueño hecho realidad" y cree que su país debe pensar "en grande". Al mismo tiempo, muestra también sus "ganas" por volver a la disciplina verdiblanca para jugar la próxima campaña la máxima competición europea

Aunque la mayoría se encuentra de vacaciones, el fútbol no se detiene para varios de los componentes del Real Betis. Hasta siete jugadores de su plantilla tomarán parte en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará el próximo 11 de junio. Todo un récord para el club verdiblanco que dejará además un pellizco económico por la compensación de la FIFA a los equipos que ceden sus futbolistas.

Entre ellos se encuentra Cucho Hernández, que tras firmar 15 goles y 3 asistencias en 40 encuentros esta temporada ha recibido la llamada de Colombia. No las tenía todas consigo el goleador bético, pero finalmente se ha ganado un sitio en un combinado cuya camiseta ha defendido en siete ocasiones y espera aprovecha la oportunidad al máximo, lo que además podría revalorizarlo.

"Estoy muy contento. Por supuesto que tenía un poco de dudas, porque el último partido amistoso no pude ir, no estuve en la lista de convocados, y cuando ya te ves un poquito fuera de esa lista, se nubla un poco la ilusión, pero la verdad es que ese mensaje informándote de que vas a estar dentro del equipo del Mundial es un sueño hecho realidad. Fue un momento muy bonito que viví con mi familia y estoy muy contento de poder representar a mi país en el Mundial", señaló en Betis TV desde la concentración cafetera.

Agradecido a Néstor Lorenzo

Además, el ariete nacido en Pereira agradeció las palabras de su seleccionador, Néstor Lorenzo, que justificó su presencia aludiendo al buen momento en el que ha acabado la campaña. "Agradecerle al 'profe' la oportunidad de estar aquí. Como yo, obviamente había muchos más compañeros que tuvieron un muy buen año. Cada jugador que está aquí se lo merece. Yo por mi parte, la verdad es que tenía mucha fe, tenía mucha confianza en mí de que podía lograrlo. Sé que hice un buen año, aparte de los goles, aparte de las asistencias, creo que mi crecimiento como futbolista ha ido incrementando y para eso trabajo. Así que es bonito cuando ves que se valora eso, y a seguir mejorando, porque eso es lo que hago cada día", afirmó.

"Tú te vienes aquí a Sudamérica, sobre todo, y lo que representa la selección para cada persona es algo magnífico. Aquí hay personas a todas horas 7 en el hotel, en los entrenos, están por todas partes. Ahí alcanzas a dimensionar lo que significa esto. Así que muy contento de poder tener esta oportunidad, la cual he soñado toda la vida, la cual me he trabajado toda la vida y es momento de aprovecharla y hacerlo muy bien", añadió sobre lo que significa representar a Colombia.

La "sana" competencia en el ataque de Colombia

La presencia de delanteros como Luis Díaz, John Córdoba o Luis Suárez en una citación de la que se cayó su compañero Nelson Deossa tampoco amedrenta a Cucho Hernández, que no renuncia a nada a nivel individual ni colectivo. "La verdad es que es una competencia sana. Al final, aquí están los mejores y yo formo parte de ellos. Voy a dar todo de mí. Toda mi vida he compartido con jugadores muy buenos, pero siempre les he puesto las cosas difíciles porque yo soy un trabajador. Siempre me gusta poner en duda a los entrenadores, entrenarme bien, hacerles difíciles las decisiones y eso es lo que tiene que hacer cada jugador. Así que sé que la competencia va a estar difícil, pero lo primordial va a ser que sea el que sea que juegue, haga un buen papel, porque somos una selección, somos un equipo, una familia que todos quieren lo mejor y el que juegue quiera hacerlo de la mejor manera".

A por todas: quiere hacer "historia" en el Mundial

"Ya estando aquí, tú empiezas con ilusión. Al final, un Mundial es un mes y medio, el cual si te agarra en muy buen momento y si tienes a la mayoría de jugadores en buen momento, puedes hacer un gran papel y hacer historia, puedes llegar lo más lejos posible. A veces hay muchos favoritos, pero si no agarras ciertas selecciones en el mejor momento, se les complica, así que yo creo que hay que vivirlo partido a partido. Cada partido es una final y nosotros tenemos la ilusión de ir pasando y llegar lo más lejos posible. ¿Y por qué no conseguirlo? Hay que pensar en grande y yo creo que no hay que conformarse con menos", añadió sobre las aspiraciones del combinado cafetero.

El "mérito" del Real Betis por tener siete mundialistas

Por su parte, en clave verdiblanca, el delantero colombiano puso de relieve el hecho de ser siete los jugadores del plantel presentes en el Mundial, debiendo enfrentarse a Bakambu en la fase de grupos. "El club tiene un mérito muy grande al tener tantos jugadores seleccionables. Al final, si lo analizas, los únicos equipos que aportan tantos jugadores a sus selecciones son los grandes. Manchester City, Real Madrid, Barcelona... Creo que hay que valorar mucho esto. Y, por supuesto, desearle mucha suerte a todos mis compañeros también", apuntó.

Ya piensa en la Champions

En el horizonte, además, Cucho Hernández ya divisa una 26/27 que le ilusiona sobremanera, después de una temporada que admite que no ha sido sencilla pese a acabar con final feliz. "Ha sido una temporada magnífica. Creo que hemos vivido momentos muy, muy bonitos, momentos difíciles que hemos sabido superar también. Hemos tenido una jerarquía tremenda para salir de momentos que veíamos muy nubosos. Y ahora tengo la oportunidad de vivir esta experiencia de jugar Champions. Creo que tenemos un equipo para disfrutarlo, pero también para competirlo. Y confío en cada uno de mis compañeros para hacerlo. Así que muy emocionado por eso. Muchas ganas ya de volver. Pero primero con muchas ganas de hacer un gran Mundial", serntenció.