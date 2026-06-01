River Plate presentará este lunes una nueva oferta por Nelson Deossa; Flamengo e Ipswich Town se lo piensan

Tras un primer sondeo de argentinos y brasileños que no llegaba a la mitad del precio requerido en La Cartuja por el mediocentro colombiano, los 'Millonarios' replantearán a principios de esta semana su posición para acercar posturas

River Plate tiene pensado presentar a lo largo de este lunes 1 de junio una nueva oferta, la primera formal, por el mediocentro del Real Betis Nelson Deossa, tasado por los verdiblancos en no menos de 10 millones de euros para, como poco, cubrir la amortización pendiente de su reciente fichaje. Son conscientes en La Cartuja de que será difícil obtener una plusvalía considerable, habida cuenta de que el rendimiento del colombiano ha sido harto insatisfactorio en su temporada de debut en Europa, aunque confían en que la aparición del Ipswich Town, recién ascendido a a Premier League, anime la subasta por el '18'.

El primer sondeo por parte de los argentinos y el Flamengo se quedó corto, pues los primeros trasladaron a los dirigentes heliopolitanos su interés en comprar la mitad del pase del ex de los Rayados de Monterrey por unos cuatro millones, mientras que los brasileños ponían un poco más sobre la mesa. Igualmente insuficiente. Las conversaciones más avanzadas son con los 'Millonarios', que parecen los más interesados por Deossa, al menos con luz y taquígrafos, porque se esperan movimientos pronto del resto de pretendientes, algunos de los cuales no se han manifestado y/o no han trascendido.

Uno de los activos principales para cuadrar cuentas

No es ningún secreto que el Real Betis necesita vender futbolistas por algo más de 20 millones de euros antes del próximo 30 de junio para cuadrar el presupuesto. No podrá ser, salvo sorpresa, solamente con la salida de Nelson Deossa, que dejará en realidad seguramente una plusvalía mínima, aunque se trata de uno de los activos principales para hacer caja pronto a tenor de los movimientos que está habiendo en Argentina, Brasil e Inglaterra. Otro es Sergi Altimira, por el que se ha caído el Sporting CP, aunque siguen interesados clubes de la Premier League y la Bundesliga.

Un participación irregular que nunca marcó diferencias

No ha alcanzado Nelson Deossa ni 1.500 minutos en su primera campaña en Europa. En concreto, fueron 1.491' repartidos en 33 encuentros, en los que brindó una asistencia (a Rodrigo Riquelme en la Copa del Rey ante el Torrent CF). Con la coartada de una lesión de tobillo que arrastraba desde principios de verano en México, su participación fue de menos a más luego, hasta el punto de quedarse sin jugar en cinco de los seis encuentros ligueros entre mediados de marzo y finales de abril. Desde febrero, de hecho, sólo una vez encadenó presencias en dos choques consecutivos.