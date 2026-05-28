River Plate pasa a la acción en el fichaje de Nelson Deossa y un club inglés aparece en escena

El conjunto argentino ya ha presentado una primera oferta por el colombiano y está en negociaciones con la entidad verdiblanca, que ve con buenos ojos la salida del centrocampista siempre que se recupere al menos la amortización pendiente

La temporada acaba de concluir y ya se producen los primeros movimientos del Real Betis en el mercado, en este caso en el capítulo de salidas. No hay que olvidar en este sentido que la entidad verdiblanca necesita cerrar el ejercicio que finaliza el 30 de junio con una plusvalía de 20 millones de euros en traspasos, pues logar un mínimo superávit beneficiaría de forma importante para fijar el nuevo límite salarial de la 26/27, que ya será mayor en cualquier caso por la participación en la Champions.

A ello podrían ayudan ingresos como la opción de compra que ejecutará el Rayo Vallecano por Nobel Mendy. Pero hará falta un gran traspaso y son dos los grandes favoritos: Sergi Altimira y Nelson Deossa. Aunque como ya informó ESTADIO Deportivo, existe también un 'tapado' por el que podría llegar una oferta prácticamente irrechezable. Pero en estos momentos, el principal candidato para hacer caja es el colombiano, después de que el Sporting de Portugal haya preferido otras (caras) opciones antes que el mediocentro catalán, también en el punto de mira del RB Leipzig y el Eintracht de Frankfurt, además de clubes ingleses.

No ha cumplido en el Real Betis, pese a la defensa de Pellegrini

En el caso de Deossa, su primera temporada en el Real Betis no ha respondido a las expectativas, aunque Manuel Pellegrini achacó su falta de continuidad a la larga lesión de tobillo con la que arrancó el curso y a sus dificultades para aclimatarse. "Tiene muchas condiciones y cuando se vaya adaptando a la filosofía de futbol del equipo nos va a aportar mucho", afirmó recientemente.

Sin embargo, en el seno del club verdiblanco ven con buenos ojos su salida siempre que pueda dejar una pequeña plusvalía, o se recupere al menos lo invertido el pasado verano. Y por fortuna, pese a sus discretos números en LaLiga, el de Marmato sigue teniendo un buen cartel, especialmente en el continente americano. Son varios los equipos que permanecen atentos, pero según informa el periodista Pipe Sierra, de As Colombia, es River Plate el que ha pasado a la acción y ha realizado una primera oferta, avanzando de ese modo en las negociaciones.

La barrera mínima fijada por el Real Betis: 9 millones de euros

De momento, no obstante, no hay acuerdo, aunque en La Cartuja están abiertos a su salida. Para ello, se toman como referencia los 11,7 millones de euros que se abonaron al Monterrey mexicano, si bien una vez consumido el primer año de los cinco que firmó (hasta 2030), bastaría con traspasarlo por encima de los 9 millones para generar alguna ganancia. En esas cantidades, además, su ex equipo no se llevaría nada, pues se reservó el 15% de una futura plusvalía sobre el precio del traspaso.

Una petición de Eduardo Coudet

El ex técnico del Celta de Vigo o el Alavés, Eduardo Coudet, es quien habría puesto sobre la mesa el nombre del centrocampista verdiblanco, cuyo fichaje considera una prioridad. "Es la primera vez desde que estoy que voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo necesito para jugar a lo que quiero jugar. Seguramente que movimientos va a haber, creo que vamos a tener participación activa en el mercado y vamos a poder armar algo muy lindo", aseguró el preparador argentino sobre su papel en los fichajes de River Plate, siendo su nuevo director deportivo, el español Pablo Longoria, quien se ha puesto ya manos a la obra.

Una oferta desde Brasil rechazada y varios clubes pendientes en México

De forma paralela, también se apunta que el Real Betis ha recibido otra propuesta por Deossa de un club grande de Brasil, si bien la misma ha sido rechazada. Cabe recordar en este sentido que el colombiano ha sido relacionado en los últimos días tanto con el Flamengo como con el Vasco Da Gama. Pero también en México son varios los conjuntos que permanecen atentos, siendo relacionado con América, Tigres, Cruz Azul e incluso Monterrey, su ex equipo, donde el ex sevillista Matías Almeyda también habría pedido la llegada de Cucho Hernández.

El Ipswich Town se suma a la puja

Al club verdiblanco, obviamente, le interesa que la puja crezca para sacar la máxima tajada posible, pudiendo ser de ayuda en ello la aparición de la poderosa Premier League. Así, desde Argentina se ha venido informando de que el cafetero, según habrían admitido desde su entorno, está siendo movido en el fútbol inglés, pues "sus condiciones físicas gustan mucho" en Inglaterra. Y según ABC, ya hay un club británico que lo ha sondeado, tratándose del Ipswich Town, recién ascendido a la máxima categoría y con un demostrado poder económico a tenor de sus inversiones en las últimas temporadas.

Después de disputar 33 partidos y 1.491 minutos con el conjunto heliopolitano, Nelson Deossa solo ha visto rebajado su valor de mercado de los 10 a los 9 millones de euros, según Transfermarkt. Pero pese a que tampoco ha entrado en la lista definitiva de Colombia para el Mundial, son muchos los pretendientes que llaman a su puerta y River Plate comienza a llevar la delantera.