El Big Data recomienda al Feyenoord el fichaje de Álvaro Valles, en los planes del Betis 26/27

Utilizada en Rotterdam para encontrar al portero más idóneo, la herramienta de análisis de datos señala al meta bético, sin intención de moverse, como el más compatible del mundo con el estilo de Van Persie

Dentro de los planes del Betis de cara al proyecto de Champions no entra una nueva restructuración de la portería después de la que se ejecutó el pasado verano con los fichajes de Álvaro Valles y Pau López.

De este modo, el plan para esta posición, una vez confirmada la retirada del fútbol de Adrián San Miguel, contempla que su lugar lo ocupará el portero canterano Manu González y que Valles y Pau continuarán con su competencia para copar la titularidad de la portería verdiblanca.

El Betis cuenta con Valles y Pau López para la 26/27...

Por ende, ninguno de los dos saldrá en el próximo mercado estival a menos, obviamente, que llegara una oferta irrechazable que convenciera al club y a los porteros, que igualmente no piensan en moverse de La Palmera.

Esto no quiero decir que ambos no tengan pretendientes en el mercado, sobre todo Álvaro Valles, con más protagonismo al ostentar el rol de titular por delante de su compañero, y que estén en la órbita de clubes europeos.

No en vano, el nombre del rinconero ha sido relacionado en las últimas horas con el Feyenoord neerlandés, pero no exactamente porque hayan expresado un interés explícito por el bético, sino por una razón más peculiar y llamativa.

Pero el Big Data 'le ha buscado equipo' al meta rinconero

Y es que el Feyenoord se lanzará al mercado en busca de un portero que compita con Wellenreuther tras las salidas de Justin Bijlow y Steven Benda, y en Rotterdam han recurrido al Big Data para conocer quién es el portero que mejor encajaría a las órdenes de Van Persie y la respuesta ha apuntado directamente a Álvaro Valles.

De este modo, como recoge Football Transfers, la herramienta de asesoramiento profesional de la agencia de análisis de datos SciSports ha determinado que el grado de compatibilidad del arquero verdiblanco con el Feyenoord alcanza el 78%, por lo que lo considera el más adecuado para el estilo de juego del equipo de Van Persie, que se enfrentó al Betis en la fase liga de la pasada Europa League.

Valles supera en compatibilidad con el Feyenoord a su propio portero titular

Este análisis se basa en factores como el valor de transferencia esperado, el estilo de juego, el nivel de habilidad y el potencial proyectado del jugador, y todas estas variables determinan la idoneidad de Valle en la portería del Feyenoord, hasta el punto de que supera incluso al actual portero titular, Wellenreuther, que se queda en una puntuación de 62,9% en compatibilidad.

De momento, este estudio no ha derivado, al menos que haya trascendido, en un interés real del Feyenoord, pero, teniendo en cuenta lo mucho que utilizan los clubes estas herramientas, tampoco resultaría extraño que se plantearan esta vía a tenor del grado de compatibilidad.

Crecimiento superlativo esta temporada del valor de Álvaro Valles

Cabe apuntar Álvaro Valles le ha ganado la batalla este curso a Pau López para disputar un total de 2.970 minutos repartidos en 33 partidos por los 1.440 de su compañero. Protagonismo que ha propiciado un importante salto en su valor de mercado, pues en diciembre la web Transfermarkt situaba su cotización en 2,8 millones y, a día de hoy, ha subido hasta los seis millones.