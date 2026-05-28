El Betis abona terreno en busca de los nuevos Assane Diao, Nobel Mendy o Sabaly

El proyecto Real Betis Academy impulsa su expansión en África con la apertura de una nueva escuela de fútbol en Dakar (Senegal), en la que se formarán más de 150 jóvenes talentos senegaleses, incluidos internacionales sub 17

El Real Betis ha tenido a lo largo de su centenaria historia sólo cuatro futbolistas naturales de Senegal, vigente subcampeona de la Copa de África -o campeona, según se mire-. El primero que vistió la camiseta de las Trece Barras fue el mediocentro Alfred Ndiaye, quien sumó 85 partidos oficiales entre 2013 y 2016; superado por el lateral derecho Youssouf Sabaly, quien acumuló 91 encuentros entre 2021 y el pasado 2025. Entre medias también se estrenaron dos jóvenes como el extremo Assane Diao, traspasado al Como 1907 tras disputar 47 choques como bético, y el central Nobel Mendy, cedido al Rayo Vallecano con una opción de compra que el club madrileño ejecutará salvo sorpresa.

El objetivo es que esa cifra de senegaleses aumente en los próximos años y, para ello, el club verdiblanco ha abonado el terreno con la inauguración oficial de una nueva sede de Real Betis Academy en Dakar, capital de Senegal, para "reforzar la estrategia de expansión internacional y la apuesta por el desarrollo del talento joven en África". Así lo ha explicado la entidad en un comunicado remitido a ESTADIO Deportivo en la que ha explicado que esta nueva escuela de fútbol es la tercera del club verdiblanco en el continente africano tras las ya activas en Argelia y Esuatini.

"La iniciativa nace con el objetivo de impulsar el crecimiento deportivo y personal de jóvenes futbolistas senegaleses mediante la implantación del modelo formativo del Real Betis", añade el escrito, que informa de que la idea es implantar "una sólida estructura deportiva" en la que participarán más de 150 jóvenes futbolistas senegaleses. "Además, el nivel competitivo de la iniciativa queda reflejado desde sus primeros pasos, ya que contará con futbolistas de perfil élite que forman parte de las convocatorias oficiales de la selección nacional sub 17 de Senegal. Este hecho representa un importante aval para el proyecto y confirma el enorme potencial del talento joven del país, así como la ambición de la academia por convertirse en un referente formativo dentro del continente africano", explica el Betis.

El compromiso del Betis con la formación y con la expansión internacional de los métodos verdiblancos

"Con el objetivo de garantizar la solidez institucional y el correcto desarrollo operativo de la academia, el Real Betis Balompié ha alcanzado un acuerdo estratégico con Mamadou Mbaye, actual presidente de la Liga de Dakar y una de las figuras más relevantes del panorama deportivo senegalés", agrega la nota del Betis, que anuncia una alianza con la Academia SoluEtude y que valora a estos nuevos socios por su "experiencia, capacidad de gestión y profundo conocimiento del ecosistema futbolístico del país", factores esenciales para que pueda echar raíces este proyecto de fútbol formativo.

Los programas 'Real Betis Academy' se suman otros programas de formación de la entidad como 'Real Betis Camps', campus de 3 a 5 días bajo la metodología verdiblanca para mejorar su rendimiento deportivo; 'Real Betis Inside', que permite a futbolistas viajar a Sevilla para entrenar en las instalaciones del club y disputar partidos amistosos; 'Real Betis Coaches Development', una formación técnica, teórica y práctica para entrenadores internacionales; y 'Real Betis Team Alliance', acuerdos de colaboración con clubes de todo el mundo para implementar la metodología bética.