Buenas noticias para el Betis con Fábio Silva: su precio cae en picado

Tras caerse del Mundial, el delantero luso, muy del gusto de Manu Fajardo para el proyecto Champions, afronta el mercado con una reducción sensible de su valor con lo que supone para los intereses verdiblancos

A la espera de que el Borussia Dortmund se posicione sobre el futuro de Fábio Silva y le comunique su plan de cara a este verano tras cerrarle la puerta en invierno, en las últimas semanas se están produciendo una serie de circunstancias que favorecen a los clubes que tiene en su agenda al delantero luso, entre ellos el Betis.

Los verdiblancos ya tantearon la situación en enero y, aunque todavía no ha habido ningún movimiento, se mantiene pendiente a su situación de cara a este mercado en su búsqueda como prioridad de un delantero de alto nivel para el proyecto Champions.

Fábio Silva desea salir y en el Betis "adoran" al delantero luso

Tanto es así que fuentes consultadas por ESTADIO afirman que Manuel Pellegrini y Manu Fajardo "adoran" al punta. Un interés alineado con la predisposición de Silva de salir del Signal Iduna Park con rumbo a LaLiga española, donde brilló en Las Palmas, y favorecido por dos factores recientes que repercuten en su cotización.

En primer lugar, como informó esta redacción, el ariete se quedó fuera de la lista definitiva de Portugal para el Mundial, por lo que el Betis y el resto de pretendientes se libraron del riesgo de una posible revalorización en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México. Además, su presencia en el torneo habría ralentizado los movimientos sobre futuro, que ahora se podría resolver con mayor premura a expensas la postura de la entidad germana.

Descenso notable de valor de Fábio Silva justo antes del mercado

Y en segundo lugar, Fábio Silva afronta el movido mercado que se avecina con un acentuado descenso de su cotización, producto de que no gozado del protagonismo esperado en su primera temporada en el Borussia Dortmund.

En este sentido, en la última y muy reciente revisión de la web especializada Transfermarkt realizada en estos días, la tasación del portugués ha sufrido una pronunciada caída de seis millones de euros. No en vano, en el mes de diciembre su valor alcanzó su techo más con 28 millones de euros, y ahora, solo cuatro meses después se ha devaluado hasta los 22 kilos. Un descenso muy pronunciado a la par que significativo y con relevancia a la hora de afrontar negociaciones con el club alemán.

Aún está por ver si el Borussia optará por una cesión o, por el contrario, tratará de recuperar la inversión o parte de ella realizada el pasado verano, cuando pactó con los Wolves un traspaso por 22,5 millones de euros.

La mayor inversión del Betis, para la delantera

A priori, en la hoja de ruta del Betis se contempla que la mayor inversión de este periodo estival se destine al delantero, por lo que no sería descabellado que, de decantarse finalmente por el luso, tratara de negociar su traspaso a título definitivo.

Lo cierto que ya han sido varias las llamadas que ha recibido desde España y desde su círculo esperan un movimiento del Betis que todavía no se ha producido de forma oficial desde los tanteos del pasado invierno.

Este curso ha firmado números discretos, con tres goles y siete asistencias en 1.188 minutos, acorde a que ha estado a la sombra de Guirassy, cuya probable continuidad es uno los motivos que le invita a barajar seriamente salir antes de tiempo del Borussia.

Cabe recordar que ha habido un cambio significativo en el club germano, con la salida de su anterior director deportivo, Sebastian Kehl, reacio a abrirle la puerta a Fábio Silva y la llegada de Ole Book, encargado junto a Niko Kovac de allanar o no el camino hacia otro destino del delantero luso de 23 años.