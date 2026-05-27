Un 'problema' menos con Ez Abde: el Barça, muy cerca del acuerdo por Anthony Gordon

Los culés se habrían decantado por otro extremo zurdo, el inglés de 25 años del Newcastle, por lo que no tramitarán el retorno del marroquí, del que guardan un porcentaje variable de sus derechos; respiro en La Palmera, que aspiran a quedarse con el de Beni Melal o venderlo a otro postor mejor

El FC Barcelona, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, no irá este verano por Ez Abde, ya que está a punto de cerrar el traspaso de otro extremo izquierdo, Anthony Gordon. El Newcastle, dueño de los derechos del futbolista de 25 años nacido en Liverpool, habría aceptado una jugosa oferta consistente en 70 millones de euros fijos y algo más de 10 en variables por el canterano del Whiston Juniors, que pasó luego por los escalafones inferiores 'reds' y del Everton, club que lo vendió en enero de 2023 a 'Las Urracas' por 45,6 millones. La última palabra la tenía Mohamed bin Salman, propietario de los blanquinegros.

MBS, como se le conoce en el mundillo, es el príncipe heredero de Arabia Saudí, primer ministro del país de Oriente Medio y responsable del Fondo de Inversión Pública (PIF), que insufla petrodólares sin límite a los cuatro grandes clubes de la SPL. De consumarse esta gran venta, que todavía debe pasar el filtro de LaLiga, habría respondido Deco a la principal petición de Hansi Flick, que pedía un estilete de un nivel similar al de Lamine Yamal para el otro costado, pues prefiere de Raphinha por dentro. Este movimiento anularía la posible adquisición en propiedad de Marcus Rashford, con una opción de compra de 30 millones de euros, y cualquier otra búsqueda en ese perfil.

Respiran, en cierta forma, aliviados en La Cartuja, donde prefieren quedarse con Ez Abde para su nueva aventura en la Champions League o, de llegar una oferta fuera de mercado, venderlo al mejor postor, que no iban a ser los azulgranas, pues habrían apostado a la baja, haciendo valer el porcentaje cambiante de sus derechos (un 25% de promedio) retenido tras la liberación hace dos mercados invernales de Vitor Roque para que se marchara al Palmeiras. Con 15 goles y 13 asistencias en 43 partidos, el de Beni Melal viene de firmar la mejor temporada de su carrera y podrá revalorizarse aún más en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El peligro es que el Newcastle se quedaría sin extremo zurdo y llenaría sus arcas

El Newcastle es uno de los principales interesados en Natan de Souza, pero no descarta hacer doblete en el Real Betis con el central brasileño y Ez Abde, según ha podido saber ESTADIO Deportivo. Aunque, con el Reino Saudí detrás, el dinero nunca va a ser un problema, 'The Magpies' están a punto de rellenar sus arcas con más de 70 millones, dinero que le 'quemaría' en las manos a sus propietarios.

De esta forma, los 45 millones de euros que exigen en La Cartuja por el zaguero y los 60 millones de la cláusula del marroquí no constituirían escollos insuperables. Además, por el de Beni Melal hay interés en media Europa, así que no se descarta que, aunque quiere quedarse y sería bienvenido, llegue una oferta fuera de mercado que haya que aceptar y que sirva para rearmarse.