El último movimiento de Ez Abde revoluciona el mercado de fichajes: el Barcelona echa cuentas por el extremo del Betis

El extremo marroquí lleva tiempo sonando como uno de los favoritos de Deco para reforzar el puesto de extremo en el conjunto azulgrana y su reciente cambio de representante alimenta la rumorología a falta de poco más de un mes para el pistoletazo de salida para la ventana estival de transferencias

La excelente temporada de Ez Abde, numéricamente la mejor desde que es futbolista profesional, está teniendo en Barcelona tanta repercusión como en Sevilla o incluso más. El nombre del extremo marroquí lleva tiempo siendo nombrado por la prensa catalana como una de las mejores opciones de Deco para reforzar el puesto de extremo y cuenta con el aval de conocer perfectamente la casa, al haber sido canterano y luego también jugador del primer equipo. Por si le faltasen pocos motivos para captar la atención, el '10' del Real Betis se exhibirá este próximo verano en un potentísimo escaparate como es el del Mundial 2026, después de proclamarse campeón de la Copa de África de forma muy atípica.

Las declaraciones de los altos dirigentes del Betis admitiendo que vender y cazar plusvalías cada año es una tarea obligada para poder mantener la línea de crecimiento que el club verdiblanco ha venido desarrollando en los últimos años. Especialmente, si no fuese capaz de ponerle fin a la racha de dos meses sin conocer la victoria en LaLiga que ponen en serio riesgo la presencia en Europa por sexto curso seguido. En medio de todo este contexto, en las últimas horas ha trascendido una información que alimenta aún más la sensación de que Abde es el principal candidato y la mejor opción para hacer caja.

Ez Abde cambia de representante justo antes del verano más importante de su carrera

Según avanza una información publicada por el diario Sport, Ez Abde ha comunicado ya su intención de desvincularse de su actual representante, Javi Garrido, y ya lo tendría todo cerrado para firmar con la agencia Footfeel ISM, dirigida por Alejandro Camaño, cuando termine la presente temporada. El relevo de agentes no se ha hecho oficial a la espera que todas las partes resuelvan los flecos contractuales que aún siguen pendientes, asegura la mencionada información. ESTADIO Deportivo se ha puesto en contacto con todas las partes implicadas, que han preferido guardar silencio en ese sentido, acogiéndose a cláusulas y aspectos legales.

A sus 24 años, Abde se ha colocado como el máximo goleador de la historia del Betis en competiciones europeas (11 dianas) y en lo que va de esta 2025/2026 ha marcado y asistido en las tres competiciones. Suma 11 goles y 10 asistencias, los mejores registros de su aún incipiente carrera a pesar de que arrancó el curso con una lesión de tobillo y luego se perdió un mes para jugar con Marruecos la Copa de África. Pese a ello, suma 6+6 en 22 jornadas de LaLiga EA Sports, 4+3 en 12 citas de la UEFA Europa League y 1+1 en dos choques de la Copa del Rey.

Ramón Alarcón: "En un club como el Betis hay que generar plusvalía todos los años"

El portal especializado Transfermarkt tasa a Abde en 30 millones de euros, que es la misma cifra que pide el Manchester United por Marcus Rashford, pero en el Barça están convencidos de que su buena relación con el Betis haría factible rebajarlo a 25 millones de euros junto con variables o con alguna cesión. De hecho, el mismo medio habla de Roony Bardghji como posible moneda de cambio para abaratar costes. De ese precio habría que descontar el 20% que aún posee el Barça, tras ceder un 30% de la mitad de su pase que se reservó para compensar la abrupta ruptura de la cesión de Vitor Roque.

"En un club como el Betis hay que generar plusvalía todos los años", reconocía el pasado jueves el CEO Ramón Alarcón, quien admitió que será inevitable vender. "Nuestro presupuesto base exige estar en Europa. Si nos metiéramos en Champions no haríamos locuras porque no puedes irte a un gasto de plantilla que si no repites al año siguiente no puedes mantener. Quedarnos fuera de Europa sí sería un daño a la planificación y nos obligaría a reducir mucho el coste de la plantilla", añadía Alarcón sobre todos los escenarios en los que puede acabar la temporada. A este tema se refirió también el presidente, Ángel Haro, este pasado lunes, cuando admitió que caerse de las plazas continentales "pondría en riesgo la viabilidad del proyecto".