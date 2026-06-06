Antony desvela el consejo de Cristiano Ronaldo que aún guarda: "Debes tener cuidado"

El extremo brasileño ha repaso su carrera antes de desembarcar en el Real Betis, admitiendo que en el Manchester United llegó a dudar de sí mismo, aunque agradece el apoyo que le dio el crack portugués en sus primeros meses

De vacaciones tras superar el amargo trago que significó no entrar en la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial, Antony solo piensa ya en volver a tope en la pretemporada que arrancará el 7 de julio para afrontar el reto de la Champions con el Real Betis, algo que le motiva de forma especial. Y es que, como adelantó ESTADIO Deportivo allá por el mes de febrero, el brasileño no tiene programado pasar por el quirófano para someterse a una operación que solucione los problemas de pubalgia que ha padecido durante esta última temporada.

Mientras tanto, el extremo nacido en Sao Paulo ha aprovechando unos días de estancia en su país para atender diferentes compromisos publicitarios y comerciales, concediendo una extensa entrevista al podcast Podpah en el que no solo se refirió a lo "feliz" que está en el conjunto verdiblanco o la ilusión que le hace volver a jugar la máxima competición continental de clubes. Además, también echó la vista atrás para recordar su paso por el Ajax de Ámsterdam y el Manchester United.

En el conjunto inglés, que pagó 95 millones de euros por su fichaje, vivió momentos complicados y nunca llegó a responder a las altas expectativas generadas con su contratación, hasta acabar saliendo cedido rumbo a La Palmera dos años y medio después. Ya por entonces no estaba el técnico que avaló su llegada, sino el portugués Rúben Amorim.

La insistencia de Erik Ten Hag, clave en su fichaje

"Fui al Manchester United por Erik Ten Hag, que me enviaba mensajes diciendo que me quería allí", ha desvelado el internacional 'canarinho' sobre el paso que tuvo en su decisión la insistencia del preparador neerlandés, que fue destituido apenas tres meses antes de que Antony se fuera a préstamo, pasando luego por el Bayer Leverkusen y asumiendo ahora el cargo de secretario técnico en el Twente.

En Old Trafford, además, Antony coincidió unos meses con Cristiano Ronaldo, que también salió por la puerta de atrás del conjunto ingles, guardando muy buenos recuerdos de la estrella portuguesa, que incluso le dio un consejo que sigue apreciando. "Cristiano es una persona increíble, muy bromista y educada. Me dijo que el día que deje de sentir mariposas en el estómago, debo tener cuidado. Antes de mi debut contra el Arsenal me tranquilizó diciéndome que los primeros toques fueran tranquilos y que el resto ya sabía hacerlo", destacó.

Antony cree que LaLiga se adapta mejor a sus cualidades que la Premier League

Pero los problemas del hoy jugador verdiblanco en la Premier League no solo estuvieron sobre el césped, apuntando en este sentido que la presión llegaba a ser desmesurada. "La prensa en Inglaterra es un poco pesada. Hubo momentos en los que incluso dudé de mí mismo, pero mi familia me recordó que un mal momento no define mi historia. Así que necesitaba ir a España para reencontrarme conmigo mismo y ser feliz. En la Premier League la intensidad es extrema de ataque y defensa, pero en España hay más espacio para el uno contra uno", señaló sobre las diferencias entre ambas competiciones y lo bien que se adapta a sus calidades LaLiga.

La decisión de firma por el Ajax, "en 15 minutos"

Ya en 2020, cuando aterrizó en Europa de la mano del Ajax de Ámsterdam, se dio cuenta enseguida de que debía adaptar su estilo, pero recuerda que no tuvo ninguna duda en dar ese paso. "La decisión de ir al Ajax se tomó en 15 minutos, recé para tener paz en el corazón y acepté. Mi último partido fue contra el Santos antes de que comenzara el Covid. David Neres me ayudó mucho a adaptarme, es mi mejor amigo en el fútbol. Pero el fútbol en Europa es diferente, el pase parece un disparo; es mucho más inteligente y táctico", comentó.

El recuerdo amargo del Mundial de Qatar

Su gran rendimiento en el conjunto neerlandés fue lo que le abrió las puerta de la selección de Brasil, hasta llegar al Mundial de Qatar, el cual recuerda con amargura por la eliminación en cuartos de final. "La Copa del Mundo es algo surrealista; el ambiente en 2022 era increíble. En el partido contra Croacia no hubo un solo culpable, nos faltó malicia... Teníamos todo en nuestras manos tras el gol de Neymar, pero perdimos contra nosotros mismos. El vestuario después del partido parecía una tragedia. Ahora me siento mucho más maduro que en 2022, tanto en la lectura de juego como en la confianza", sentenció.