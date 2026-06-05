Antony, los mensajes de Isco y su futuro en el Betis: "Es increíble"

El brasileño admite que se sorprendió al ver al malagueño llorando por lograr la clasificación para la Champions. Aunque ha jugado dicha competición con otros clubes, admite que será "especial" hacerlo con el conjunto verdiblanco, donde se siente "muy feliz". También en la capital hispalense, donde "se vive de maravilla"

Una vez superado el amargo trago de no entrar en la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial, Antony ya tiene la mente puesta en volver a tope a la disciplina del Real Betis en la pretemporada que arrancará en torno al 7 de julio. Mientras tanto, el extremo goza de vacaciones y, como adelantó ESTADIO Deportivo allá por el mes de febrero, no tiene programado pasar por el quirófano para someterse a una operación que solucione los problemas de pubalgia que ha padecido durante la recién concluida campaña.

La experiencia de Antony en la Champions y la diferencia con el Real Betis

El gran reto del extremo de cara a la 26/27, como el de todos en La Cartuja, pasa por el regreso a una Champions de la que ya pudo disfrutar tanto con el Ajax de Ámsterdam como con el Manchester United. En total, a lo largo de tres temporadas, disputó 15 partidos con ambos equipos en la máxima competición continental, en los que firmó tres goles y cuatro asistencias. Pero el paulista se dio cuenta en la celebración verdiblanca de que la dimensión de lo conseguido con el conjunto de las trece barras es muy diferente, por lo que espera ansioso el momento de volver al torneo que reúne a los mejores de Europa.

"Hemos jugado una final de la Conference League, algo que el club nunca había conseguido, llegamos a unos cuartos de final de la Europa League; tampoco lo habían logrado antes. Y además nos clasificamos para la Champions League, después de 21 años. Aquel día había empleados del club llorando, diciendo: ‘Hoy es el día más feliz de mi vida’. Y yo hasta tenía ganas de llorar también. Los tipos me agarraban de la cara y me decían: ‘No lo entiendes, no lo entiendes’. Y yo pensaba: ‘Caramba…’ Claro que me puse muy feliz. Ya había jugado la Champions antes y todo eso, pero con el Betis es especial. Porque allí la gente es muy fanática", aseguró en una entrevista concedida a Podpah.

En este sentido, para explicar a sus compatriotas lo importante que es dar este salto para el Real Betis, Antony se detuvo en la figura de Isco Alarcón, cuyas lágrimas en los festejos tras la victoria ante el Elche han sido muy comentadas. "¿Sabes qué es lo más impresionante? Ver a Isco llorando cuando nos clasificamos para la Champions. Un tipo que ha ganado cinco veces la Champions y estaba llorando por esto", señaló sobre el crack malagueño, con el que mantiene una gran relación.

Aunque "nadie sabe qué pasara mañana", solo se ve ahora mismo en el Real Betis

"Es un gran compañero. Me escribe mensajes constantemente y, además, juega un fútbol increíble", añadió en sus elogios hacia el de Arroyo de la Miel, que sin duda quiere seguir teniéndolo a su lado. Al respecto, el brasileño también fue cuestionado por su futuro, afirmando al respecto que en este momento no se ve en otro sitio que no sea el Real Betis, alabando también a la capital hispalense en sí.

"Estoy muy feliz allí. De verdad, estoy muy feliz. La ciudad es increíble. Mi hijo y mi hija están encantados de vivir allí. Tengo contrato con el club (hasta 2030). Ahora además tenemos una Champions League por disputar. Nadie sabe qué pasará mañana, pero estoy disfrutando muchísimo. He aprendido a amar de verdad ese lugar. Allí se vive de maravilla", destacó.

Asombrado por la pasión de El Gran Derbi

Además, Antony también mostró su fascinación por la pasión con la que se vive El Gran Derbi ante el Sevilla FC, otro de los aspectos que hacen especial tanto a la ciudad como al club verdiblanco. "Allí la rivalidad es fuerte. Hermano, es un nivel… Ves a la afición del otro lado de la calle gritándote cosas. Es algo irreal, como Palmeiras y Corinthians. ¿Sabes cómo es cuando solo hay dos clubes? La cosa se vuelve mucho más intensa. La ciudad se paraliza. Allí, para que te hagas una idea, cuando hay un derbi, la ciudad es totalmente diferente, vive el derbi. Se respira un ambiente un poco hostil. Y entonces, un día antes del partido, hay entrenamiento abierto en el estadio. En el último entrenamiento había como 30.000 aficionados. En un entrenamiento", sentenció.