Antony mantiene su decisión de no operarse y apuesta por la vía conservadora con su pubalgia

Como adelantó en primicia ESTADIO Deportivo enl pasado mes de febrero, el plan del paulista y del club era ya entonces descartar una intervención que, en el peor de los escenarios, podría tenerle hasta cuatro meses renqueante; su ausencia del Mundial no reabre el debate

El de Osasco está tranquilo y confía en sus asesores y en los servicios médicos de la entidad heliopolitana, que le recomiendan no cambiar de plan.IMAGO

"Está evolucionando muy bien con un tratamiento más conservador. La operación está descartada al 100%", confirmaban a ESTADIO Deportivo en primicia a principios de febrero desde el entorno de Antony Matheus dos Santos, que lleva desde diciembre de 2025 con una pubalgia alta que, sin embargo, no le ha impedido firmar la mejor temporada de su carrera formando una dupla letal con Ez Abde y cifrada por ahora, a falta de la última jornada de LaLiga, en 14 goles y 10 asistencias en 45 partidos. La fisioterapia, el refuerzo muscular de cadera y tronco, la electroterapia, la aplicación del láser y la terapia manual le han permitido aguantar, ya casi sin dolor, hasta final de curso. Y no hay debate al respecto.

Ni siquiera la confirmación de que Carlo Ancelotti no se le lo llevará a la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá, que permitiría ganar prácticamente un mes, cambia el panorama. Aunque se había especulado con una visita a un galeno de su confianza en Brasil, este supuesto profesional no existe ni tiene programada ninguna consulta. Se marchará a su tierra a descansar física y mentalmente, pero "la decisión está tomada". Y se descarta cualquier paso por el quirófano, que supondría una convalecencia de entre un mes y medio y dos meses en el mejor de los escenarios (volvería en pretemporada), pero de hasta cuatro meses si hay inconvenientes indeseados.

En La Cartuja hay consenso entre los servicios médicos del Real Betis y el '7' acerca de la conveniencia de seguir en la línea actual, esquivando la operación con un trabajo de fortalecimiento y fisioterapia, combinado durante las primeras semanas de junio con un reposo total. Ya en los días previos a la vuelta al trabajo, se incrementarán poco a poco las cargas de trabajo, inicialmente en solitario y con su readaptador personal, Fernando Silva, para, desde la segunda semana de julio, arrancar con el grupo la preparación estival y comprobar que el efecto ha sido el deseado.

"Cuanto más crónico sea el dolor, más difícil es de tratar"

"No se puede afirmar taxativamente que una pubalgia deba corregirse solamente en quirófano. Obviamente, cuanto más crónico sea el dolor, más difícil es de tratar. Y, entonces, más posibilidades tiene de terminar en operación. Pero sí que se puede evitar si se hace un buen trabajo preventivo, un buen fortalecimiento. A pesar del dolor, a lo mejor puede salvarse de la cirugía o llevarlo con un tratamiento conservador, con infiltraciones de plasma y cosas así", explicaba a ESTADIO Juan José López Martínez, traumatólogo deportivo y cirujano ortopédico que lleva la carrera, por ejemplo, del tenista Carlos Alcaraz.