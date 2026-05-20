La campaña pro Moleiro, las credenciales de Fornals y el gesto de Pellegrini

Aunque el canario ha sido clave en un Villarreal de nuevo de Champions con 10 goles y seis asistencias en 44 partidos, opositando con méritos al Mundial para cubrir el hueco de Fermín, el castellonense se echó a la espalda a los verdiblancos en su peor momento y ha completado la mejor campaña de su carrera

Los méritos de Alberto Moleiro para cubrir la plaza entre los 26 convocados definitivos de España para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que deja libre el lesionado Fermín son indiscutibles. En su primer año en el Villarreal CF, el canario ha sido fijo para Marcelino García Toral como falso extremo zurdo, pudiendo ocupar sin problemas, como el de El Campillo, otras posiciones en el 1-4-3-3 de Luis de la Fuente. Con diez goles y seis asistencias en 44 partidos, su aportación ha sido clave para que los amarillos repitan clasificación directa para la Champions League, generando una campaña a su favor que contrasta con sus cero internacionalidades absolutas.

Casi a la par en las quinielas, Pablo Fornals, en la prelista de 55 igualmente y muy pendiente, como el ex de la UD Las Palmas, el próximo lunes 25 de mayo a las 12:30 horas a la divulgación oficial de los elegidos. Argumentos no le faltan al castellonense, que se echó a la espalda al Real Betis en su peor momento de la temporada, plagado de lesiones y huérfano de líderes sobre el campo, hasta el punto de completar la mejor campaña de su carrera. Ocho goles y nueve asistencias en 50 encuentros contemplan al '8' heliopolitano, que regresó a los planes del míster riojano (y a 'La Roja' cuatro años después) para no perderse las dos últimas concentraciones.

Como Moleiro, puede actuar Fornals en varias posiciones del centro del campo, siendo el sistema habitual del combinado español ideal para que ejerza de interior, pero también como mediapunta o extremo. Además, el ex del West Ham es el segundo jugador de LaLiga, tras el barcelonista Pedri González, con más precisión en el pase en el tercio final, consolidándose en el 'Top 10' de los cinco grandes torneos europeos en lo que a pases claves se refiere (participación clave en acciones que terminan en gol). Para el observatorio CIES, estaría en el once ideal de la 25/26 en Primera división, dominado por culés y merengues (ocho, más el villarrealense Mouriño, el realista Sergio Gómez y él).

Primera suplencia en LaLiga, aunque sigue siendo 'Top 2' en minutos jugados

Le había dado descanso Manuel Pellegrini únicamente en Zagreb (caso aislado en la Europa League), así como en las visitas de la Copa del Rey al Atlético Palma del Río y el Torrent CF, aunque estuvo en el banquillo y, por ende, Pablo Fornals acumula 54 convocatorias, sin perderse ninguna por lesión ni sanción, como el meta Álvaro Valles y por delante de las 53 de Valentín Gómez o las 52 de Sergi Altimira. En el caso del castellonense, sigue siendo el segundo con más minutos (3.629), adelantado por Natan de Souza (3.676) en el Camp Nou.

Con todos los deberes hechos y un Mundial a la vuelta de la esquina, el 'Ingeniero' reservó al '8' de posibles problemas físicos en un momento crucial del curso y no sería de extrañar que tampoco lo fuerce contra el Levante UD en la despedida oficial. Un gesto que podría quitarle (de hacer pleno el central brasileño) la condición de futbolista más utilizado en LaLiga aunque por una buena razón: minimizar los riesgos y permitirle acudir, si se produce, en plenitud de facultades a la llamada de Luis de la Fuente.