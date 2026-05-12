De la Fuente sigue contando con Fornals: en la prelista de la selección española para el Mundial

El centrocampista verdiblanco ha sido incluido en la relación de 55 jugadores que la FIFA ha reclamado a las diferentes selecciones. Ahora su gran reto es ganarse un sitio definitivo entre los 26 que acudirán a la cita de Estados Unidos, México y Canadá

España, como el resto de selecciones, presentó este pasado lunes su prelista de 55 jugadores para el Mundial, como solicitó la FIFA. Y aunque la relación de los elegidos por Luis de la Fuente no ha sido anunciada de forma oficial, sí que han trascendido la mayoría de los nombres que forman pare de la misma, figurando en ella, como se esperaba, Pablo Fornals.

ESTADIO Deportivo ya apuntó que el centrocampista del Real Betis tenía todas las papeletas para formar parte de este primer corte y ABC ha confirmado que nel castellonense está efectivamente entre los candidatos a estar presentes en la cita que arrancará el próximo mes de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora resta saber si, además, tendrá un sitio entre los 26 futbolistas que finalmente defenderán al combinado nacional en una cita en la que ha depositadas muchas esperanzas.

De vuelta esta campaña tras cuatro años fuera de la selección española

Fornals regresó a una convocatoria de la 'Roja' el pasado mes de noviembre, después de cuatro años ausente, y tuvo minutos en el último partido de clasificación ante Turquía. Su buen hacer esta campaña con el conjunto verdiblanco le ha devuelto a la pelea y en la última lista, el pasado mes de marzo, volvió a ganarse un lugar, participando en los amistosos frente a Serba y Egipto.

Los números de Fornals en el Real Betis

De este modo, De la Fuente reconoce el excepcional momento del polivalente jugador bético, que suma 7 goles y 8 asistencias en 49 partidos oficiales esta temporada. Manuel Pellegrini le dio galones ante las lesiones de Lo Celso e Isco Alarcón y el ex del Villarreal ha respondido con creces, por lo que ahora, a sus 30 años, se encuentra a las puertas de disputar su primer Mundial con una selección con la que debutó a las órdenes de Vicente de Bosque en 2016, cuando era jugador del Málaga.

Los elogios de De la Fuente a Fornals

"Lo conozco desde hace mucho tiempo, hemos sido campeones sub 21 juntos. Son muchos años conviviendo, entrenando, está haciendo una gran campaña. Hemos descubierto una versión diferente en su capacidad futbolista. Puede jugar de mediocentro, juega muy bien en la banda, puede jugar de mediapunta. Esa riqueza nos gusta. Está preparado para desarrollar la idea futbolística y el modelo que tenemos nosotros. Juega muy bien, tiene profundidad. Tiene características futbolísticas que a nosotros nos va muy bien. Lo celebro y me alegro muchísimo que sea así", aseguró recientemente De la Fuente, demostrando que conoce de sobra todo lo que le puede dar Fornals.

Mucha competencia en el centro del campo

La competencia en el centro del campo, no obstante, es elevada. Jugadores como Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Dani Olmo o Fermín López, así como el ex bético Fabián Ruiz, tienen asegurada una plaza, opositando también otros como Aleix García, Pablo Barrios, Carlos Soler, Álex Baena o Gavi.

El deseo incumplido de poder estar junto a Isco

Lo que ya no será posible, sin embargo, es que Fornals pueda cumplir además el deseo que expresó el pasado mes de noviembre, cuando se confirmó su regresó a la selección española. "Venir a la selección está carísimo, pero coincidir aquí con Isco sería maravilloso, no sólo para él y para mí como jugadores, sino por que luego es un gran amigo, por lo que compartir con él siempre es bien", aseguró. Por entonces aún había esperanzas de que el malagueño, que ya se perdió la última Eurocopa por una lesión, pudiera llegar a tiempo para el Mundial. Pero aunque ya está recuperado y viene participando en los últimos partidos, su estado físico aún no le ha dado para partir como titular y su gran objetivo es regresar ya al cien por cien la próxima campaña. De nuevo se escapa ese tren para el de Arroyo de la Miel.