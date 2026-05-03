Pellegrini se sincera sobre el estado real de Isco y refuerza el objetivo: "Es lo único que depende del Betis"

El técnico asegura que hace tiempo que no logran un triunfo de esta índole, recuerda que terminar en Champions no solo está en manos del Betis y reitera lo que necesita la estrella verdiblanca

Manuel Pellegrini no pudo esconder su satisfacción por el triunfo contra el Oviedo y por la forma de conseguirlo, hasta el punto de afirmar que hacía tiempo que no firmaban una victoria de esta factura.

"Creo que hoy día el equipo fue muy efectivo, quizá no fue de los mejores partidos que hayamos hecho, pero hacía tiempo que no ganábamos aquí, principalmente porque nos estaban haciendo goles siempre. Hoy mantuvimos una buena seguridad defensiva, el Oviedo prácticamente no nos llegó a portería. Y si bien no creamos un gran volumen ofensivo, estuvimos muy certeros en la definición", señaló el técnico, que se mostró feliz por la reacción del equipo.

Pellegrini reconoce que el equipo está más fluido tras la eliminación europea

"Después de un traspié, el equipo tuvo la capacidad psicológica de levantarse y hemos podido sacar siete puntos de nueve", apuntó el chileno, que señaló que el equipo nota el hecho de no jugar en Europa.

"Esto hace que haya un juego más fluido y más contundente de cara a portería. Lo que ocurrió en la Europa League dolió muchísimo, porque íbamos ganando 2-0 aquí y estábamos ante la posibilidad de jugar una semifinal y de ganar ese torneo. Quedamos eliminados, pero por otro lado pudimos centrarnos solamente en LaLiga. La Europa League también es traicionera y ha sido difícil mantener los dos frentes de la misma manera", apuntó Pellegrini, que fue claro sobre entrar en Champions.

Objetivo: quedar quintos y esperar

"Lo es primero estar, que es lo que depende única y exclusivamente de nosotros, peleando por quinto lugar. Todavía faltan doce puntos por jugar, tenemos que saber manejarlo. Sería una sexta clasificación para Europa seguida, cosa que sería muy importante para este club porque no es fácil conseguirlo. El hecho de jugar Europa sería algo importante. El resto no depende de nosotros. Ojalá que los equipos españoles, primero por LaLiga, lleguen lo más arriba en Europa y ojalá que nosotros podamos salir quintos primero. Sería un gran logro", indicó el 'Ingeniero', que apuntó que tampoco hay que menospreciar la Europa League.

"Son temas que no dependen de nosotros. De nosotros depende solamente intentar ahora ir a buscar puntos contra la Real Sociedad, mantenernos en esa quinta plaza y, si por los puntos nos da para ir a la Champions, muy bien, pero creo que no hay que hacer de menos la Europa League, que es un campeonato también muy importante", indícó.

Muy claro con el estado físico de Isco Alarcón

Además, fue sincero y muy claro sobre la situación de Isco, que hoy volvió a tener minutos. "Creo que Isco no necesita más minutos. Necesita la mayor cantidad de minutos que puede jugar sin dolor", apuntó Pellegrini, que profundizó en su estado físico.

"En ese aspecto creo que hay que saberlo dosificar. Si lo hubiéramos necesitado antes, quizás le haríamos exigirse más de los veinte minutos que está jugando, pero el partido estaba resuelto y creo que era bueno que él sumara minutos, pero también que no se excediera porque había tenido ya una semana más intensa en su trabajo diario con el equipo. Así que creo que va por el camino correcto y él mismo va diciendo cómo se va sintiendo".