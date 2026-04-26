Con Isco, otro rollo: el equipo nunca pierde cuando juega el '22', que 'mejoró' los tres resultados

Salió al campo dos veces ante el Girona, cuando se perdía y se empataba, terminando ambos encuentros con igualada y victoria, ambas con una participación directa del '22'; contra el Real Madrid no marcó, asistió ni inicio una jugada decisiva, pero ingresó con 0-1 y el duelo acabó 1-1

Desde que comenzó a acumular entrenamientos grupales, Manuel Pellegrini tiene claro que no va a forzar a Isco Alarcón. Consciente de lo mucho que aporta, el chileno prefiere dosificar a su 'playmaker', hasta el punto de dejarlo sentado en su primera convocatoria tras la segunda lesión de gravedad de la temporada (en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga) y de confiarme 15 y 17 minutos, respectivamente, contra Girona FC y Real Madrid. Suficientes, eso sí, para que el de Arroyo de la Miel destape el tarro de las esencias, que conserva como oro en palo pese a las contingencias físicas.

Con sólo 62' a sus espaldas en lo que va de curso, Isco se ha convertido en un talismán en toda regla para el Real Betis, que no pierde con el mediapunta sobre el terreno de juego. En total, una victoria y dos empates en los tres encuentros de LaLiga con participación del costasoleño, quien, además, mejoró o vio mejorar cada uno de los partidos con su presencia. No en vano, cambió o vio cambiar un escalón dos derrotas y una igualada por las dos tablas y el triunfo ya mencionados, siendo parte activa en dos de los tres goles que se consiguieron en la fase final, ya con él sobre el verde.

Así las cosas, ingresó en la primera vuelta ante el Girona FC en La Cartuja cuando corría el minuto 60 y los catalanes ganaban desde el 20' por 0-1 con tanto de Vladyslav Vanat, botando el córner que convirtió en asistencia para que Valentín Gómez cabeceara a la red en el 75' el 1-1 definitivo. En Montilivi, cuando se fraguó su vuelta a los terrenos de juego, salió, también por Pablo Fornals, a falta de un cuarto de hora para el final e hizo una extraordinaria pared con el exterior de su bota derecha con Ez Abde para que el marroquí regalara a Rodrigo Riquelme el 2-3 con que terminó la contienda.

El único compromiso liguero en el que no tuvo participación directa en un tanto fue el último, este viernes contra el Real Madrid. Entonces, Isco Alarcón ingresó por Sofyan Amrabar en el minuto 73, pues Manuel Pellegrini decidió que había que arriesgar con él y Giovani Lo Celso por delante de Marc Roca en un regreso algo anárquico al 1-4-3-3 para sofocar el 0-1 que imperaba desde el cuarto de hora largo del primer tiempo por 'culpa' de Vinícius Júnior. Y a fe que lo consiguió el 'Ingeniero', porque Héctor Bellerín, cuando se cumplía el 94, marcó el gol del empate definitivo.

Incluso en su única experiencia continental, al final, le fue bien al Betis

De ingrato recuerdo, dado que el surrealista choque de tibias entre Isco Alarcón y Sofyan Amrabat dejó a ambos lesionados a los tres minutos (el costasoleño ha estado cinco meses K.O.; el internacional marroquí, cuatro, con sendas artroscopias de por medio), incluso la única experiencia continental este curso del costasoleño terminó con victoria del Real Betis, eso sí, sin influencia de ninguno de los dos en el resultado. Entonces, el jueves 27 de noviembre de 2025, el capitán verdiblanco aguantó nueve minutos sobre el césped, pues intentó forzar pero la brecha que tenía no le dejó. Se marchó con 0-0, allanando luego el camino el 'Cucho' Hernández y Ez Abde. El 2-1 definitivo para Utrecht FC, del español Miguel Rodríguez.