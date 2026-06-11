Encartan de nuevo al inalcanzable Dovbyk con la Roma preguntando por Natan

En Italia insisten en que el Villarreal y los verdiblancos pretenden al delantero ucraniano, que en el Olímpico dejarían salir por menos de la mitad de lo que les costó, mientras que el central brasileño interesa a los 'giallorossi'

Aunque recientemente informaban a ESTADIO Deportivo desde La Cartuja que Artem Dovbyk no estaba entre sus objetivos este verano, desde Italia hablan ahora de un pulso (cuándo no) entre el Real Betis y el Villarreal CF por el artillero ucraniano, a quien las lesiones musculares no han permitido brillar en su segundo curso en la Serie A. Tanto es así que el ex del Girona FC, Dnipro y Midtjylland saldó la 24/25 con apenas tres goles y dos asistencias en 18 encuentros oficiales. Unos 627 minutos que no convencieron a nadie, futbolista incluido, lo que ha provocado que la Roma escuche ofertas por él.

Apunta 'Il Messagero' que los 'giallorossi' esperan recaudar no menos de 20 millones de euros, aunque el traspaso desde Montilivi hace dos veranos les costó 41,1 millones, por lo que restarían unos 24,7 de amortización pendiente. Una drástica decisión que contrasta con su buen debut (17+4 en 45 choques), si bien en la capital transalpina querrían deshacerse también de los tres años de contrato restantes con un salario alto (se estima que 5,5 millones de euros netos por cada campaña). Una cifra, por otra parte, inalcanzable para verdiblancos y amarillos.

¿Un intercambio de cromos Roma - Betis entre Dovbyk y Natan?

A la presunta renovación del interés por parte del Real Betis en Artem Dovbyk se une el sondeo desde la Roma por Natan de Souza, sin duda uno de los principales activos en verdiblanco en el mercado. Varios medios italianos se hacen eco de un apunte de agenda que habrá que controlar en fechas venideras. Como ya se informó en estas páginas, la idea de los dirigentes heliopolitanos es desprenderse antes de jugadores que no son fijos para Manuel Pellegrini, como Nelson Deossa y Sergi Altimira, aunque estudiará ofertas fuera de mercado por Ez Abde y el central brasileño.

En el caso del de Itapecerica da Serra, se rechazaron ya 27 millones de euros, quedando claro que la exigencia mínima sería de 45 millones. Con seguimiento desde Inglaterra (por parte del Newcastle, el Leeds United o el West Ham), otros clubes de Italia (como la Juventus) y LaLiga (con el FC Barcelona bien posicionado), se espera un verano movido en torno al '4', cuyo deseo a priori no pasa por un regreso al país que le acogió en su primer salto a Europa (del RB Bragantino al Nápoles). De hecho, su gran objetivo es disputar la Champions League, lo que podría hacer en tierras romanas, como también si decide continuar en La Cartuja.