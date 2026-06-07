La Juventus incluye a Natan en su 'short list' si recibe un ofertón por Bremer

La 'Vecchia Signora' piensa en la repatriación del ex central del Nápoles y estaría dispuesta a llegar a las exigencias verdiblancas si logra un buen remanente con la marcha de su compatriota y homólogo, por el que pagó 51,3 millones hace cuatro años y que gusta en Arabia Saudí

La Juventus busca reinventarse tras una campaña decepcionante en la que ha prolongado su caída desde los puestos de Champions League a los de Europa League, confirmándose que, desde hace tiempo, ya no es una candidata al título de la Serie A. Informan desde Turín que la 'Vecchia Signora' quiere al atacante turco del Eintracht de Frankfurt Can Uzun, para lo que estudia hacer caja con su central brasileño Gleison Bremer, objeto de deseo de clubes de Arabia Saudí, dispuestos a romper la banca por un jugador que hace cuatro años costó a los blanquinegros la friolera de 51,3 millones de euros.

En la 'short list' para sustituir a su compatriota estaría el bético Natan de Souza, al que ya conocen de sobra en Italia por sus años en el Nápoles y que ha sido tasado en 45 millones de euros ante el interés desde Inglaterra (sobre todo, el Newcastle, pero también de Bournemouth, West Ham, Brentford y Crystal Palace) y LaLiga, donde el FC Barcelona está tomando posiciones. Así las cosas, Deco se habría reunido ya con su amigo y agente del heliopolitano, André Cury, para sondear la disponibilidad y las condiciones de la operación, filtrándose en la Ciudad Condal que el zaguero zurdo habría dado prioridad a los culés si hay acuerdo económico con el dueño de su pase hasta 2029.

El deseo de Natan es jugar la Champions y, en principio, no volverá a Italia

Verbalizó durante semanas Natan de Souza, mientras no terminaba de ser oficial que el Real Betis ejecutaría su opción de compra por valor de nueve millones de euros, que su deseo era continuar de verdiblanco y conseguir grandes cosas con la entidad heliopolitana. Ahora, con el pase a la Champions League en el bolsillo, el de Itapecerica da Serra ha dejado claro a los responsables hispalenses y a sus asesores que, si de él depende, no se moverá de La Cartuja, donde opinan lo mismo... salvo oferta fuera de mercado.

Como ya adelantó ESTADIO Deportivo hace un año, tras rechazar 27 millones de euros, en los despachos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol se fijó un precio de salida por el central zurdo de 45 millones, que, como mucho, podría alcanzarse con algunos bonus y un fijo menor. Si alguien llega a esas cifras, la salida del brasileño podría producirse, aunque el interesado ha puesto también sus condiciones: marcharse a un equipo que juegue también la UCL, lo que descartaría, por ejemplo, a Juventus y Newcastle. Además, no le atrae volver a la Serie A.