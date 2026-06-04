Deco se reúne con el agente de Natan para conocer las condiciones de su fichaje

El director deportivo del Barça y André Cury, que también representa a Vitor Roque, se han reunido en Barcelona estos últimos para estudiar la viabilidad de un traspaso del central zurdo brasileño, por el que han preguntado Juventus y Newcastle, pues Hansi Flick ha pedido un refuerzo ahí

El FC Barcelona sigue muy pendiente de Natan de Souza, central zurdo del Real Betis que ha vuelto a completar una notable y regular temporada como verdiblanco (jugó 3.755 minutos, repartidos en 45 partidos oficiales, brindando una asistencia). A sus 25 años, clubes de la Premier League (especialmente, el Newcastle) y la Serie A (como la Juventus) han preguntado por su situación, aunque tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión suficientemente alta. Como Ez Abde, el de Itapecerica da Serra ha verbalizado en muchas ocasiones su predilección por seguir, primero para ser comprado en propiedad y, ahora, para disfrutar del logro de la Champions League.

Estos últimos días, el agente del brasileño, su compatriota André Cury, se reunió con el director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luís de Souza 'Deco', para hablar de las condiciones para un hipotético traspaso, avanza 'El Chiringuito'. Aunque de momento es el único movimiento en este sentido, sin ofertas ni otras consultas a la entidad dueña de sus derechos por cuatro años más, desea tomar posiciones la institución catalana para cubrir una demarcación señalada por su entrenador, Hansi Flick. Existe una gran amistad entre los contertulios, que fueron asesores y ojeadores azulgranas antes de trabajar juntos en el fichaje y la salida de Vitor Roque.

El Betis exige 45 millones por Natan

Desvelaba en exclusiva ESTADIO Deportivo hace casi un año que el Real Betis había rechazado 27 millones de euros, presumiblemente de Leeds o Lazio, por Natan de Souza, apenas unos días de ejecutar la opción de compra de nueve millones suscrita con el Nápoles en 2024 dentro de su cesión remunerada (que costó otro millón). Ya entonces, se hizo saber a los interesados a través de su agente que el precio de salida era de 45 millones de euros.

Ahora, la situación no ha variado y, aunque quizás se conformaran en La Cartuja por un fijo algo inferior con variables hasta ese listón, la idea sigue siendo mantener a fijos como él y Ez Abde salvo propuesta fuera de mercado, vendiendo antes a otros menos importantes como Sergi Altimira o Nelson Deossa para hacer caja. La sintonía con el zaguero brasileño y su agencia, Link Sports, es absoluta, por lo que únicamente una operación convincente para todos tiene opciones de llegar a buen puerto.

Ha iniciado las gestiones para obtener el pasaporte español

A punto de cumplir los dos años de residencia ininterrumpida que exige la Ley para iniciar los trámites, Natan de Souza ya está inmerso en las gestiones para obtener el pasaporte español y, por ende, dejar de ser extracomunitario, lo que podría ser una realidad a principios de 2027, con vistas al mercado invernal. Se trata de un trámite que, lógicamente, interesa al Real Betis, tanto si mantiene en sus filas al de Itapecerica da Serra como si lo vende, pues no habría cortapisas para su encaje en cualquier plantilla de las cinco grandes Ligas, excepto en la Premier League, que se rige por sus propias normas de extranjería al no ser miembro de la CEE.