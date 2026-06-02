El Newcastle, que vigila a Abde y Natan, con otro bético sobre la mesa: 'Cucho' Hernández

Desde Inglaterra apuntan que el colombiano ha sido también ofrecido a 'Las Urracas', con un precio de salida que se extrae del presunto interés el curso pasado del Manchester United, a quien habrían exigido 30 millones de euros

El Newcastle United, que acaba de ingresar la friolera de 70 millones de euros por su extremo Anthony Gordon (más diez en variables) del FC Barcelona, busca reinvertirlos en uno o varios refuerzos, con las miras puestas en LaLiga y, concretamente, el Real Betis. Como desveló ESTADIO Deportivo, aparte del conocido seguimiento a Ez Abde, los blanquinegros están vivamente interesados en Natan de Souza, aunque el extremo marroquí y el central brasileño no serían los únicos verdiblancos que gustan en St. James' Park, pues la gran temporada firmada por el 'Cucho' Hernández, con 15 goles y tres asistencias, no pasa desapercibida allende las fronteras hispalenses.

'The Magpies' tendrían sobre la mesa el ofrecimiento del colombiano, según 'The Chronicle', que recuerda que el ex del Columbus Crew ya fue objetivo el curso pasado del Manchester United, puesto que al destituido en enero de 2026 Rúben Amorim le gustaba mucho. Entonces, a los 'red devils' les exigieron 30 millones al cambio por el delantero, precio que consideran apropiado de nuevo para empezar a hablar por un futbolista que impresionó a los emisarios del Newcastle que viajaron en mayo a Sevilla para espiar a Ez Abde ante el Real Oviedo y el Elche CF, cuando Juan Camilo Hernández marcó precisamente tres goles en total (uno y una asistencia el de Beni Melal en el segundo).

Aunque el mes pasado Eddie Howe, entrenador de 'Las Urracas' descartaba a corto plazo la contratación de un nuevo delantero, todo hace indicar que sí se buscará un cuarto efectivo que complete a William Osula, Nick Woltemade y Yoane Wissa: "Ha sido un desafío para nosotros encontrar el equilibrio adecuado y la manera de marcar goles continuamente y de crear las oportunidades. No creo que lo hayamos logrado del todo todavía, así que tenemos trabajo por hacer en ese aspecto. Yoane ha tenido algunos problemas físicos, pero Will ha crecido y destacado mucho al final de la temporada; lo ha hecho muy bien en los últimos partidos".

Juan Camilo Hernández, titular en su regreso a la selección colombiana

El 'Cucho' Hernández fue titular en su regreso a la selección colombiana casi ocho meses después, pues el artillero faltó en noviembre de manera consensuada con la Federación de su país para someterse a una pequeña intervención en la nariz y no estuvo en la citación de marzo al encontrarse recién recuperado de una lesión muscular. El de Pereira saltó de inicio en El Campín la pasada noche ante Costa Rica, siendo sustituido al descanso (con 2-1) por un Luis Suárez que anotaría al final el 3-1 definitivo en Bogotá. El último amistoso de los 'cafeteros' antes del Mundial será en el Snapdragon Stadium de San Diego (California) en la madrugada europea del próximo lunes.

El Betis, con la connivencia de Abde, se remite a su cláusula

Ya se advertía en estas páginas que el Real Betis se mantiene firme por sus principales jugadores en el mercado y que prefería antes soltar a Nelson Deossa o Sergi Altimira. Añade 'ABC de Sevilla' que, con la connivencia del propio Ez Abde, que no está presionando ni mucho menos para salir en esta próxima ventana de transferencias, el club verdiblanco se remite a su cláusula de 60 millones de euros cada vez que alguien pregunta por sus servicios, teniendo en cuenta, además, que el FC Barcelona mantiene un porcentaje de sus derechos y se haría con un pellizco de la plusvalía generada.

El jugador natural de Beni Melal, que se siente muy a gusto, integrado y valorado en La Cartuja (y antes en el Benito Villamarín), está ilusionado con la idea de jugar la Champions League como verdiblanco y, en último caso, sólo se marcharía a otro equipo que disputase la máxima competición continental y con un considerablemente aumento de sueldo. El propietario mayoritario de su pase, con contrato aquí hasta el 30 de junio de 2029, ha fijado ese listón antes de un Mundial que el extremo disputará en breve con Marruecos y que podría revalorizarle aún más. A sus 24 años, tras marcar 15 goles y brindar 13 asistencias, el atacante está indiscutiblemente en su 'prime'.