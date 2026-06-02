La baza de River Plate para tentar a Lo Celso con una llamada

El Argentina aseguran que el conjunto 'millonario', que negocia por Nelson Deossa, también tiene en su agenda al internacional albiceleste, al que habría contactado personalmente su técnico, Eduardo Coudet, que lo conoce bien del pasado

En la planificación del Real Betis hay unas líneas maestras marcadas, como son reforzar la delantera, el lateral izquierdo o el centro del campo. Pero a partir de ahí, mucho tendrán que ver las salidas que se produzcan con los esfuerzos a realizar para completar una plantilla competitiva que dé la cara en la Champions, como ha exigido Manuel Pellegrini. En este sentido, como ya informó ESTADIO Deportivo, el plan pasa por retener a baluartes como Abde o Natan, a quienes no les faltarán ofertas, y anteponer las ventas de piezas más prescindibles, como Nelson Deossa o Sergi Atimira, que ya se mueven en el mercado.

El Real Betis no se cierra a una salida de Lo Celso

En una situación intermedia, pero más cerca del segundo grupo, se encuentra también Giovani Lo Celso. El argentino no ha ofrecido esta temporada el rendimiento esperado, lastrado también por una lesión en el muslo derecho que le mantuvo cerca de tres meses de baja y siendo incluso borrado de la lista de la Europa League en enero. Por ello, a sus 30 años, es uno de los nombres que están sobre la mesa de cara a una posible salida, siempre que llegue una oferta interesante.

Con un valor de mercado de 10 millones de euros según Transfermarkt, no será fácil obtener una gran plusvalía por un jugador que ya dejó en su momento una lluvia de millones, al ser traspasado al Tottenham, y fue recuperado hace dos veranos por apenas 5 millones. Pero, sin duda, su presencia en la lista de Scaloni para el Mundial, que estuvo en duda hasta última hora, es una buena noticia, pues podría servir para revalorizarlo tras una irregular campaña.

Con un importante sueldo, la marcha de Lo Celso podría servir para abrir hueco en el límite salarial, siendo conocido además que el Real Betis necesita vender futbolistas por algo más de 20 millones antes del 30 de junio para cuadrar sus cuentas. Para ello, uno de los grandes favoritos es Deossa, por el que River Plate volverá a ofertas el lunes. Pero desde Argentina se apunta que el club 'millonario' también tiene en su punto de mira al propio Lo Celso.

El ambicioso plan de River Plate en el mercado

Según TyC Sports, ha sido el nuevo técnico del conjunto bonaerense, Eduardo Coudet, el que habría contactado personalmente con el '20' verdiblanco para conocer su predisposición a regresar a su país y sumarse al ambicioso proyecto que tratan de armar en el Monumental. Y es que son muchos y afamados los nombres con los que se les relacionan después de tener ya cerrado, a falta de oficialidad, el fichaje de Nicolás Otamendi, libre tras dejar el Benfica. Junto al veterano central suenan Arambarri (Getafe), Ángel Correa (Tigres) Giovanni Simeone (Torino) o Federico Redondo (Elche).

En el cado de Lo Celso, el nexo de unión con Coudet se remonta a sus iniciow como profesional con Rosario Central. El ex entrenador del Celta de Vigo y el Alavés le hizo debutar con 18 años y lo dirigió en 54 partidos, antes de dar el salto a Europa para firmar por el PSG. Por ello, trataría de aprovechar la buena relación entre ambos para acercarlo a su nuevo equipo, aunque en caso de volver de manera prematura a Argentina, el rosarino siempre ha deslizado que le gustaría jugar de nuevo en el conjunto 'canalla', apuntándose como un atractivo la presencia en sus filas de Ángel di María, con quien ya jugó en el campeón francés.

Lo Celso ya rechazó a varios equipos europeos en enero

Se apunta además que el Real Betis comenzará pidiendo 15 millones por Lo Celso. Y pese a sus ambiciones, no parece que ande tan sobrado de dinero un River Plate que ha comenzando ofreciendo 4 millones por la mitad del pase de Deossa, lejos de los que exigen en La Cartuja. En cualquier caso, parece complicado que el internacional argentino vaya a tomar una decisión hasta después del Mundial. Además, tiene dos años más de contrato en el club verdiblanco y, llegado el caso, todo apunta a que apuraría para seguir en el fútbol europeo. Además, está muy a gusto en el club heliopolitano y ya el pasado mes de enero rechazó sondeos del Lyon, el Ajax o el Rennes.

Los números de Lo Celso en la 25/26

Pero en Argentina no pierden la esperanza de verlo con la franja roja en el pecho. Su discretos números en la recién concluida campaña alimentan ese sueño, pues Lo Celso viene de firmar tres goles y tres asistencias en 32 encuentros disputados, aunque en muchos de ellos comenzó como suplente, quedándose su participación en 1.777 minutos de juego. Además, el hecho de que su puesto esté bien cubierto con jugadores como Pablo Fornals o Isco Alarcón hacen que su salida no sea considerada especialmente traumática. Pero tendrá que apostar fuerte River Plate para convencer tanto al centrocampista como el Real Betis. De momento, ya ha habría tenido una primera toma de contacto.