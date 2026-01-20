La afición bética sentencia el futuro de Lo Celso: "Se pasea por el campo"

El futuro de Giovani Lo Celso vuelve a estar en el centro del debate en el Real Betis, y la afición opina en ESTADIO Deportivo sobre su continuidad o si su salida sería lo más conveniente para el club

Hace apenas una semana, la continuidad de Giovani Lo Celso en el Real Betis estaba seriamente en duda. El centrocampista argentino no atravesaba su mejor momento y su rendimiento irregular había reabierto el debate en torno a su futuro. Según informó nuestro compañero Álvaro Palomo, Manuel Pellegrini no vería con malos ojos una posible salida del rosarino, especialmente teniendo en cuenta su elevada ficha y la necesidad del club de ajustar cuentas. Nadie cuestiona la calidad de Lo Celso, pero la gran incógnita es si es capaz de ofrecerla de forma continuada sobre el césped.

Ese debate, sin embargo, se enfrió parcialmente el pasado fin de semana. Ante el Villarreal CF, Lo Celso firmó una actuación muy destacada, siendo uno de los futbolistas más determinantes del encuentro y protagonizando, probablemente, uno de los mejores partidos del Betis en lo que va de temporada. Una actuación que recordó al jugador diferencial que enamoró a la afición verdiblanca en etapas anteriores y que volvió a poner sobre la mesa la pregunta de siempre: ¿merece el Betis apostar por su continuidad?

Los aficionados deciden: ¿quedárselo o venderlo?

En ESTADIO Deportivo hemos salido a la calle para pulsar la opinión de los aficionados béticos sobre el futuro del argentino, y las respuestas reflejan una clara división de opiniones.

Una parte de la afición apuesta por su continuidad. "Lo Celso aporta mucho al equipo y cuando vuelva Isco creo que van a ser imparables", asegura una seguidora. Otro aficionado defiende que, aunque atraviesa un momento irregular, "es uno de los mejores futbolistas que tiene el Betis". En la misma línea, otra bética considera que tanto Lo Celso como Isco "aportan bastante y deberían seguir, al menos, hasta final de temporada". Para muchos, su calidad es incuestionable y creen que, con continuidad, puede volver a ser determinante.

La comparación con Isco también genera debate. Algunos aficionados destacan que "Isco se nota mucho sobre el campo", mientras que otros son más críticos con el argentino y opinan que "Lo Celso se pasea por el campo". Aun así, hay quien confía en que pueda dar un paso adelante: "Ahora no está siendo el mejor, pero creo que va a crecer con el equipo", apunta otro seguidor verdiblanco.

En el lado opuesto, también hay voces que apuestan claramente por su salida. Un aficionado es contundente: "Está cobrando mucho y cuando vuelva Isco, ¿Lo Celso quién es?". Otra seguidora considera que "el rendimiento que está ofreciendo no se corresponde con el salario que percibe". Incluso un aficionado sevillista cree que "mientras no continúe en el Betis, mejor".

El debate está servido. La calidad de Lo Celso no se discute, pero su continuidad sigue generando opiniones encontradas en un Betis que deberá decidir si apostar por su talento o buscar una salida que alivie su masa salarial.