Oportunidad para Lo Celso en pleno mercado para respaldar la intención comunicada al Betis

El rosarino, en el centro de las especulaciones sobre su salida, ha dejado claro sus intenciones al Betis y este sábado tiene la ocasión de reivindicarse en función de su extraordinaria estadística contra el Villarreal

Giovani Lo Celso no atraviesa por su mejor momento en el Betis y su protagonismo actual no responde precisamente a su peso en el equipo de Pellegrini, sino a las especulaciones sobre su posible salida en enero por su ausencia de continuidad y la opción de hacer caja, lo que en Heliópolis tampoco se ve con malos ojos a la par que se libraría de una de las fichas más altas del plantel.

Pretendientes no le faltan y la dirección deportiva incluso ha ojeado el mercado por si acaso, como demuestra la vinculación de Sebastian Szymanski, mediapunta del Fenerbahçe, si bien el rosarino no está por labor de abandonar La Palmera a día de hoy con el Mundial a la vuelta de la esquina. De hecho, recientemente, ya evidenció su compromiso e intenciones en redes sociales.

Lo Celso ha transmitido al club su deseo de no moverse en enero

"Con el de hoy ya son 101 partidos defendiendo esta camiseta. Un orgullo enorme defender este escudo. Con la misma ilusión y el mismo compromiso del primer día. Agradecido por el apoyo y cariño de siempre. Seguimos a por más. Todos Juntos. Lo mejor está por venir. ¡'Musho' Betis hoy y siempre!", apuntó el futbolista, que ya ha conversado con el club sobre su futuro inmediato y, según ABC, le ha transmitido su deseo de no moverse en esta ventana independientemente de que el Betis haya llegado a valorarlo seriamente.

Lo Celso, con el respaldo de Pellegrini, de momento más por palabras que por hechos, está convencido de que revertirá la situación de cara a no caerse de la lista de Argentina para el Mundial y este sábado puede disponer de una gran oportunidad ante el Villarreal. De hecho, a priori, se erige en una ocasión pintiparada para reivindicarse ante un beticismo que le dedicó algún silbido cuando entró en el campo en la segunda parte de la cita copera ante el Elche.

El Villarreal, la víctima favorita de Lo Celso con una estadística espectacular

Lo Celso ha perdido predicamento entre la afición y la importante cita contra los castellonenses es una vía potencial para recuperarlo, pues históricamente al argentino se le ha dado muy bien el que fuera su exequipo. De hecho, se trata de su víctima preferida durante su carrera, lo que se refleja en que ha marcado cuatro goles en cinco partidos ante los amarillos.

Está por ver si después de haber sido el salvador contra el Oviedo en su regreso al once y suplente en Copa Pellegrini lo devuelve a la titularidad a tenor de sus números para ofrecerle la oportunidad de reivindicarse y recuperar el pleno cariño de la afición.

Así la cosas, en la temporada 18/19 le marcó tres goles, dos en casa en el 2-1, y el cuarto lo anotó el curso pasado en La Cerámica en la victoria por 1-2 de los verdiblancos. También le ha marcado cuatro tantos al Espanyol, pero en ocho encuentros.