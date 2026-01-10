Lo Celso se queda y zanja cualquier debate: "Lo mejor está por venir"

El rosarino confiesa que es "un orgullo enorme defender esta camiseta y este escudo", así como que trabaja "con la misma ilusión y el mismo compromiso del primer día"

Como su rendimiento no está siendo muy allá, cada vez que se reabre una ventana de transferencias suena su nombre para salir. El Real Betis, que pagó cinco millones de euros y una opción de compra de 25 por Johnny Cardoso a favor de los 'Spurs', insiste en retenerlo, aduciendo su entrenador, Manuel Pellegrini, que las molestias físicas no le han dejado rendir como en el arranque de 24/25, cuando hizo olvidar al lesionado de gravedad Isco Alarcón con un retorno por la puerta grande a La Palmera. Ahora, con el Inter de Miami teóricamente interesado, los rumores han vuelto a desatarse, si bien Giovani Lo Celso ha aprovechado su acierto en el 1-1 de los verdiblancos ante el Real Oviedo para cerrar la puerta definitivamente y zanjar cualquier debate acerca de su futuro.

"Con el de hoy ya son 101 partidos defendiendo esta camiseta. Un orgullo enorme defender este escudo. Con la misma ilusión y el mismo compromiso del primer día. Agradecido por el apoyo y cariño de siempre. Seguimos por más. Todos Juntos. Lo mejor está por venir 🙌🏼 Musho Betis hoy y siempre!", escribía el rosarino en su perfil oficial de las redes sociales, dejando claro que se encuentra muy a gusto en la capital hispalense y que piensa redoblar esfuerzos, de momento, para que no se eche en falta al '22', indiscutible jugador franquicia del equipo, y, después, para reivindicarse y demostrar que el brillo de la primera etapa y el arranque de la segunda no se ha extinguido.

Cinco participaciones en goles este curso, 28 dianas desde que viste de verdiblanco

Con el balón peinado a la red este sábado en el Carlos Tartiere ya van cinco participaciones de gol en 22 partidos de Giovani Lo Celso en lo que va de temporada, ya que abrió el marcador a pase de Natan de Souza en Razgrad ante el Ludogorets y materializó la victoria por la mínima en LaLiga contra el Deportivo Alavés, amén de colgar el córner que Marc Bartra cabeceó a la red contra el RC Celta y ceder en corto para el latigazo del 'Cucho' Hernández a la red ante la Real Sociedad. Van en total 28 dianas en sus 101 partidos con la camiseta verdiblanca, más que con el resto de sus equipos (Rosario Central, Villarreal CF, PSG y Tottenham Hotspur) juntos. Con esa cifra, alcanza a Macario e ingresa, como desvela el perfil especializado @LaLigaenDirecto, en el 'Top 50' de máximos realizadores de la historia de la entidad.