Pellegrini pasa de puntillas por el mercado de fichajes: cierra la puerta a Altimira y Lo Celso; cuenta con Chimy Ávila y Bakambu

El chileno remarca la importancia de jugadores como el mediocentro catalán o el mediapunta argentino, avalando con datos su firme opinión, al tiempo que pone en valor el aporte que encuentra en los dos atacantes, a quienes seguirá dando oportunidades mientras figuren en la plantilla

¿Qué entrenador sería capaz de rechazar que su club ponga a su disposición fichajes en el presente mercado invernal de fichajes? Ninguno. Nadie rechaza tener una plantilla mejor y ése es el principal motivo por el que Manuel Pellegrini se muestra tan reticente a hablar de las posibles llegadas al Real Betis a lo largo del presente mes de enero.

El técnico chileno habla casi a diario con Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara e incluso propone sobre la mesa algunos nombres que le gustaría fichar -así lo reconocen desde la dirección deportiva verdiblanca-; pero luego, en sus ruedas de prensa, demuestra ser consciente de que la economía de la entidad no permite venirse arriba con contrataciones utópicas y expresa el temor a que buscar salidas para facilitar fichajes acabe debilitando a un equipo que está rindiendo muy bien.

Manuel Pellegrini repasa las posibles salidas en el Betis durante este mercado de enero

Pellegrini insiste en que es partidario de reforzarse en el mercado invernal sólo si hay opciones reales de mejorar el plantel actual, como sucedió el año pasado con Antony dos Santos y el Cucho Hernández a pesar de tener que vender al prometedor Assane Diao. En caso contrario o ante la simple duda, prefiere que le dejen el vestuario tal y como está.

En este sentido, se ha manifestado en su comparecencia previa a la visita liguera al Real Oviedo cuando ha sido preguntado por las posibles marchas del 'Chimy' Ávila o Cédric Bakambu, así como la condición de Sergi Altimira de pieza estratégica en el mercado por su revalorización constante y las opciones de ingresar una jugosa plusvalía: costó dos millones de euros y ahora está tasado en 20 ó 25. Otro de los jugadores presa de la rumorología es Giovani Lo Celso, otro a quien el chileno no quiere dejar marchar.

Pellegrini cierra la puerta de salida para Sergi Altimira: "Es un jugador muy importante para el Betis"

"Yo trato de conversar siempre con todos los jugadores, mucho más con jugadores jóvenes que están empezando una carrera. Sergi creo que ha hecho años brillantes aquí en el Betis, llegando desde la tercera división (Primera RFEF). No había jugado nunca ni en Segunda ni en Primera división pero, a través del esfuerzo, del trabajo y de la calidad que él tiene, ha ido mejorando año tras año".

"No entro en las especulaciones que se leen en prensa y creo que tendríamos que estar hablando de un jugador para mucho tiempo. Sergi es parte importante del plantel. Por ahí he visto que ha jugado menos en alguna competencia, pero es el noveno jugador que más minutos ha jugado de esta plantilla, así que es un jugador muy importante. Los rumores, los montos y todas esas cosas lo veremos cuando realmente se produzca".

Bakambu no viajará a Oviedo pero sigue contando para Pellegrini

"Siempre he dicho que mientras más jugadores tengamos en el plantel aptos para ser citados, mejor conformado estará el plantel. No hablo de salidas, entradas porque en este momento creo que sólo son rumores. Bakambu es parte del plantel aunque no vaya a estar citado el día de mañana, porque recién ha llegado (de la Copa de África) y no se ha entrenado en toda la semana. Tiene que ponerse al día en la parte física; pero ningún jugador que esté en el plantel está descartado para mí porque son todos muy útiles y así lo demuestran los números del equipo".

El Chimy Ávila, objetivo de Getafe y Boca Juniors, seguirá siendo convocado mientras sea jugador del Real Betis

"Chimy está entrenando muy bien, es parte del plantel y, como vengo diciendo, estoy ampliamente satisfecho con lo que ha hecho el plantel en esta primera parte del año. Todavía falta, como le dije a los jugadores, poder cosechar la siembra. Todo está sembrado en las tres competiciones y ahora hay que cosecharlo".

"El Chimy ha sido también parte de todo eso, con mayor o menor protagonismo y contesto lo mismo que sobre Bakambú: los jugadores que están en el plantel se mantienen totalmente vigentes. Lo de los rumores y las especulaciones, ya veremos cuándo se produzcan. De momento no hay hecho nada concreto".

El Inter de Miami insiste, pero Pellegrini cierra la puerta de salida para Lo Celso

"A ver, para mí es imposible cerrar la puerta de salida de nadie, porque son decisiones que no dependen solamente de un cuerpo técnico. Lo que sí les puedo asegurar al 100% es que Gio está considerado como uno de los jugadores más importantes del plantel y lo va a seguir siendo, por lo menos desde el punto de vista técnico".