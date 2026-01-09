El fichaje del Chimy Ávila por el Getafe se complica tras una fallida reunión con LaLiga y Boca Juniors confía en convencer al Betis

Representantes del club madrileño y de LaLiga negociaron el jueves sin poder desbloquear la limitada situación de los azulones, que además tienen pensado inscribir en primer lugar a Dani Rodríguez, quien espera para viajar desde Palma de Mallorca con la maleta ya preparada. Lo del Chimy Ávila, que es más complejo, exige tirar de paciencia... o de un 'plan B'

La situación en este viernes 9 de enero sigue siendo exactamente la misma: todo apunta a que el Chimy Ávila estará en la lista de convocados que Manuel Pellegrini ofrecerá para el partido que el Real Betis afrontará este sábado en Oviedo y el Getafe CF sigue en cuadro para recibir en la noche de este viernes a la Real Sociedad, en el duelo que dará comienzo a la jornada 19 de LaLiga EA Sports: a las cinco fichas que tuvo que dejar libres tras el mercado de verano y la prohibición de moverse en esta ventana de enero que aún pesa sobre la entidad madrileña, se suman las seis bajas que cuenta José Bordalás (cuatro por lesión y dos por sanción).

Los fichajes invernales del Chimy Ávila y de Dani Rodríguez, libre tras rescindir con el RCD Mallorca, están más que encauzados; pero LaLiga sigue sin permitir inscribir refuerzos al Getafe CF. Eso hace que el excentrocampista bermellón continúe a la espera para poder viajar, pese a tenerlo todo preparado desde hace días, y que la cesión con opción de compra del atacante verdiblanco esté cada vez más en el aire; situación que va a intentar aprovechar Boca Juniors.

El conjunto porteño recibió con agrado el ofrecimiento del rosarino y las noticias que llegan desde Argentina aseguran que todo va a depender de que sean capaces de convencer al Real Betis. Aunque las mismas informaciones hablan de que ha habido buena sintonía en los contactos entre la directiva xeneize y los representantes del Chimy, desde el entorno más cercano al actual '9' verdiblanco aseguran que no hay ninguna propuesta formal hasta la fecha. No obstante, el tiempo apremia y a los protagonistas les urge cerrar sus respectivas hojas de ruta.

El Getafe CF sigue transmitiendo optimismo de cara a poder formalizar el acuerdo que tiene con Dani Rodríguez, cuya contratación va antes que la del también apalabrado Chimy Ávila. No obstante, después de mantener este pasado jueves una reunión que se extendió por varias horas, el ente presidido por Javier Tebas recordó a Ángel Torres que deberá cerrar alguna venta para poder aspirar a darle a Bordalás los refuerzos que necesita.

En este sentido, LaLiga mantiene su lectura del 'Caso Uche' -la opción de compra de 20 millones de euros no computa al estar lejos de los requisitos contemplados en el contrato del nigeriano con el Crystal Palace- y, aunque le ha dado ciertas esperanzas para poder cuadrar lo del centrocampista de Betanzos, ha advertido también que lo del atacante bético va a ser mucho más complejo de solucionar.

A estas alturas de la película, a Bordalás incluso le da pereza hablar de lo obvio. Sigue sin tener noticias de estos dos fichajes que en teoría iban a estar en el Coliseum tan pronto como abriese la ventana de enero y no le queda otra que tirar de cantera: "No lo sé, la verdad. Me hablais de dos nombres y yo no tengo ni idea de nombres, no sé nada de la situación económica. No sé si finalmente el club podrá o no hacer incorporaciones. Lo que es evidente es que hay una falta de efectivos, conocida por todos". "Ellos (los canteranos) saben que les necesitamos y que tienen que ayudarnos, pero no se les puede dar toda la responsabilidad a los chicos porque les falta experiencia", añadió el jueves en la rueda de prensa previa al Getafe - Real Sociedad.