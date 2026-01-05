Dani Rodríguez, a un paso del Getafe para seguir compitiendo en LaLiga

El centrocampista gallego, Dani Rodríguez, libre tras rescindir su contrato con el Mallorca, ve con buenos ojos la propuesta del Getafe y prioriza seguir en la élite. Con una oferta sobre la mesa, la operación depende del margen salarial y del visto bueno definitivo de LaLiga

Dani Rodríguez quiere seguir jugando en Primera división y el Getafe aparece en su camino como la opción más sólida para lograrlo. El centrocampista gallego, de 37 años, es el objetivo prioritario del club azulón en este mercado de invierno y también la primera elección del futbolista, que a finales de diciembre puso fin a su etapa en el Mallorca tras siete temporadas y media. Las conversaciones están avanzadas y la operación entra en una semana clave, pendiente únicamente de encajar la llegada del jugador dentro del límite salarial, según la información adelantada por Radio Marca Baleares.

El gallego es agente libre desde el 18 de diciembre y ha priorizado en todo momento continuar en España y en LaLiga, por delante de propuestas del extranjero, incluida una de la Superliga griega. El Getafe, décimo clasificado con 21 puntos, le ofrece un contexto competitivo que encaja con su deseo de seguir sintiéndose importante.

Una operación condicionada al ‘fair play’

El acuerdo entre el jugador y el Getafe está prácticamente cerrado a nivel deportivo. Dani Rodríguez ha dado el visto bueno a la propuesta y su llegada cuenta con el respaldo de José Bordalás, con quien ya habló hace semanas. Sin embargo, la firma definitiva depende de que LaLiga dé luz verde a la inscripción, algo que el club confía en resolver a lo largo de esta semana.

Desde el entorno del futbolista se transmite optimismo. Su agente, Rodrigo Fernández, ya deslizó hace unos días que “tiene cuerda para rato” y que el cierre de su nuevo destino era inminente. El acuerdo sería hasta final de temporada, una fórmula prudente que permitiría al Getafe sumar experiencia inmediata y al jugador volver a sentirse protagonista en la élite.

El final de una etapa en Mallorca

La salida de Dani Rodríguez del Mallorca no fue una más. El centrocampista se marchó tras casi ocho años dejando una huella profunda en la historia reciente del club bermellón. Disputó 282 partidos oficiales, marcó 32 goles y repartió 39 asistencias, siendo protagonista en dos ascensos a Primera y autor del gol del Mallorca en la final de la Copa del Rey de 2024.

Su adiós llegó tras una temporada en la que apenas contó para Jagoba Arrasate. En el presente curso solo disputó 67 minutos en LaLiga, repartidos en dos encuentros, antes de rescindir su contrato. En el acuerdo de salida se incluyeron varias cláusulas, entre ellas una de confidencialidad y la conocida como ‘cláusula del miedo’, que le impediría jugar contra el Mallorca si ficha por otro equipo del campeonato español.

Experiencia y carácter para Bordalás

A nivel deportivo, Dani Rodríguez aporta un perfil muy concreto: experiencia, lectura del juego y carácter competitivo. En sus 183 partidos en Primera división ha firmado 17 goles y 27 asistencias, cifras que no explican del todo su impacto, especialmente en contextos de exigencia y partidos cerrados.

El Getafe ve en él un refuerzo de bajo riesgo y alto conocimiento del campeonato, en una plantilla que valora el oficio y la intensidad. Bordalás, que además trabaja en su propia renovación, quiere contar con jugadores contrastados para asegurar estabilidad en la segunda mitad del curso.

A falta del último trámite administrativo, el ‘tigre de Betanzos’ está cerca de volver a rugir en LaLiga. A Dani Rodríguez se le abre la oportunidad de demostrar que aún tiene fútbol para seguir compitiendo al máximo nivel.