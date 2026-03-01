Arbeloa confirma la vuelta de Rodrygo: "Nos puede dar muchas cosas en diferentes posiciones"

El técnico del Real Madrid compareció en rueda de prensa, en la previa del partido contra el Getafe en el Bernabéu, para analizar el encuentro ante los de Bordalás. Además, el entrenador salmantino destacó el regreso de Rodrygo, los plazos para la vuelta de Mbappé y el momento de Vinicius

El Real Madrid recibe en el día de mañana al Getafe en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa afrontan un nuevo duelo del campeonato doméstico tras la derrota ante Osasuna y la victoria frente al Benfica. Para ello, el técnico salmantino recupera a Rodrygo, tal y como ha confirmado en rueda de prensa, ante los medios de comunicación. El brasileño, por su parte, lleva sin vestirse de corto desde el pasado uno de febrero, entre problemas musculares y sanción en UEFA Champions League.

Arbeloa valora la irrupción de Thiago Pitarch en el Real Madrid

De esta manera, Arbeloa, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Getafe, fue preguntado por la irrupción de Thiago Pitarch: "Se le ve rápido y, en poco tiempo, lo que puede dar a este equipo. Es dinámico, con despliegue, trabajo, movilidad, con personalidad, que siempre quiere el balón. Cuando está presionado, no se siente presionado. Entiendo que la gente se extrañe que debute en una eliminatoria de Champions cuando no esté cerrado. Sé cuáles son sus cualidades, qué me va a dar, nos conocemos bien, va a seguir disfrutando de oportunidades, se está ganando los minutos y es un gusto tener un jugador como él, lo seguiremos teniendo en el campo".

Por otro lado, Arbeloa habló de los horarios que le han asignado al Real Madrid en la eliminatoria contra el Manchester City y el cambio del choque ante el Celta de Vigo, pasándolo al viernes: "Lo de la Champions se lleva haciendo mucho tiempo. Te puede condicionar un poco, como todo. Con los horarios de LaLiga se ha hecho lo más lógico teniendo en cuenta las eliminatorias que tenemos todos de Champions". Además, sobre Bordalás ha querido destacar que "lleva muchos años en LaLiga y cada año saca el mayor rendimiento a su equipo, los hace jugar fiel a su estilo, tenemos claro lo que nos vamos a encontrar enfrente. Defiende muy bien, es el equipo que, como visitante, es el que menos remates recibe. Puede defender hundido o arriba".

Arbeloa vuelve a pronunciarse por la lesión de Mbappé

Además, Arbeloa confirmó el regreso de Rodrygo: "Todos tienen cabida, lo bueno será que, con las diferentes capacidades, nos den cosas diferentes. Cuando haces cambios, lo haces porque quieres otras cosas con el jugador que entra y tenemos muchos jugadores, ahora con la vuelta de Rodrygo, que nos puede dar muchas cosas en diferentes posiciones". El técnico del Real Madrid fue preguntado por el cambio y el momento actual de forma de Vinicius: "Yo no he tocado nada, el mérito es de Vinicius. Yo le he dado confianza y cariño para que sus compañeros lo busquen y lo encuentren en situaciones de uno para uno o que pueda correr a la espalda. Cuantas más situaciones podamos encontrar en las que pueda explotar sus cualidades, seremos mejores".Por último, Arbeloa se pronunció por la lesión de Mbappé, que ya tendría fecha y un objetivo para volver a vestirse de corto: "Tenemos muy claro qué le sucede y qué es lo que queremos: que se recupere de las molestias y vuelva en cuanto esté recuperado. Vamos a ver día a día, que vaya viendo cómo se va encontrando. Es mejor no dar plazos, son molestias con las que hay que ir día a día. Queremos que vuelva al ciento por ciento y, cuando ocurra, volverá. No estuvo en el Bernabéu en el último partido porque tenía permiso de su entrenador".