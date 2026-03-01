Estrada Fernández, exárbitro: "Los que hemos estado dentro sabemos perfectamente cuál era el poder de Enríquez Negreira"

El excolegiado internacional y de LaLiga EA Sports se ha vuelto a pronunciar por el Caso Negreira, además de otros temas en los que está especializado como la salud mental, ya que ha escrito un libro sobre ello, titulado 'El partido que no ves'

Estrada Fernández está siendo una de las voces más críticas del arbitraje en España en los últimos años. Desde su retirada del fútbol profesional en 2021, el excolegiado valora y participa en los debates sobre la diferentes polémicas que surgen, especialmente en LaLiga EA Sports. Además, el catalán ha querido pronunciarse por el Caso Negreira, que mantiene a Barcelona y Real Madrid, principalmente, en una división de opiniones constantes dónde han querido alzar la voz en más de una ocasión tanto Joan Laporta como Florentino Pérez.

Estrada Fernández, muy claro en torno al Caso Negreira

Estrada Fernández ha concedido una entrevista, a EFE, donde se ha vuelto a pronunciar por el Caso Negreira: "El caso tiene mucha influencia. Llevamos tres años y aún se está investigando y quedan muchos interrogantes. Cada semana que pasa mi reflexión es: 'Qué grave debe ser el problema, cuántas cosas se habrán tapado'. Había mucha documentación válida que sabemos que fue destruida, no sé con qué objetivo, pero parece claro y que podría determinar o dar pistas sobre lo que está sucediendo".

En este sentido, Estrada Fernández ha afirmado que "los que hemos estado dentro sabemos perfectamente cuál era el poder de Enríquez Negreira. Como vicepresidente no solo formaba parte del comité de designación, sino que tenía toda la información de los árbitros y árbitros asistentes de Primera y Segunda División, con lo cual sabía las notas y las evaluaciones, de las que nosotros no teníamos ni constancia por ese sistema tan opaco. Hay muchas testificales de árbitros que han compartido temporadas con Enríquez Negreira como vicepresidente del CTA y es obvio que habrá árbitros que, como son muy próximos al 'establishment', responderán otra cosa".

Estrada Fernández habla de la salud mental

Por otro lado, Estrada Fernández quiso destacar uno de los protagonistas del arbitraje en España a día de hoy como es Jesús Gil Manzano: "Un ejemplo claro, siempre lo he dicho, es Jesús Gil Manzano, que es una asambleísta para darle validez al poder, para que cuando se celebren unas elecciones todo el mundo sepa a quién hay que votar y para que el sistema perdure. Otra parte del colectivo que se lo ha trabajado para poder llegar. Y eso es el 'establishment' que está establecido. La única manera que hay de romperlo es precisamente haciendo que el colectivo no forme parte de la federación y que los árbitros no tengan peso para elegir quién es presidente de la Federación".

Además, Estrada Fernández, que viene de denunciar catalanofobia, opacidad y favores internos en el arbitraje español, en relación a la salud mental, valoró el hecho de que los árbitros no utilicen redes sociales: "El CTA es bastante reticente a que los árbitros las utilicen. En mi caso, cuando era árbitro profesional las utilizaba. Creo que son una muy buena herramienta pedagógica para que la gente entienda que detrás de la equipación del árbitro hay una persona, hay una vida, una historia y una familia". Por último, el exárbitro apuntó que "la gente puede entender que eres un deportista, que también fallas como cualquier deportista y que hay una preparación. Parece que las reglas del juego son que vale todo. Y creo que hay que cambiar la visión. Hay que preservar un clima de bienestar para los árbitros porque eso impacta no sólo en el arbitraje y el fútbol, sino que dice mucho de la propia institución de cómo acaba trabajando con sus empleados, pero estamos muy lejos de esto desafortunadamente".