De Marcos lanza un mensaje lleno de optimismo sobre el Athletic: "Creo que vamos a traérnoslo de vuelta"

El que fuera capitán del Athletic Club, que se retiró al final de la temporada pasada, ha mostrado su confianza hacia el equipo que entrena Ernesto Valverde de cara a la recta final de LaLiga y también para la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad

Se ha retirado hace nada, y es por ello que sigue siendo una voz más que autorizada a la hora de hablar de la actualidad del Athletic Club. Óscar De Marcos, leyenda y antiguo capitán del equipo rojiblanco, ha aparecido en el momento clave de la temporada, cuando el Athletic Club se está jugando la clasificación europea y el pase a la final de Copa del Rey, para mandar un mensaje lleno de optimismo sobre la citas que tiene el club vasco en los próximos días.

El Athletic Club afronta dos partidos clave para el devenir de la temporada. El primero es contra el Rayo Vallecano en LaLiga y, posteriormente, el equipo que entrena Ernesto Valverde se verá las caras frente a la Real Sociedad en el encuentro de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en la cual parte con unas desventaja de 0-1. A pesar de que no tiene sencilla la clasificación europea ni el pase a la final, Óscar de Marcos, ex jugador del club vasco, se ha mostrado muy positivo sobre el final de temporada de su antiguo equipo, señalando que confía, sobre todo, en darle la vuelta a la eliminatoria copera.

"Pues los veo muy bien ahora, la verdad que estamos, me incluyo, para lo bueno y para lo malo, que estamos en buena dinámica. Siempre hay que tener esa confianza en el equipo, cuando no se está bien, pues bueno, hay momentos más delicados, pero al final el equipo es fuerte, lo saca adelante... es un momento también para que todo el mundo aporte, seguir aportando... ahora viene un derbi súper importante, yo creo que vamos a ir allí con todo y creo que vamos a traérnoslo de vuelta", ha dicho Óscar de Marcos, ex jugador del Athletic Club, en un acto en el que se le ha reconocido por su trayectoria profesional como futbolista.

Por su hubiera alguna duda, Óscar de Marcos se ha mostrado tajante cuando ha sido preguntado si confía en el Athletic Club. "Siempre".

El Athletic Club, además de tener que remontar a la Real Sociedad ese 0-1 en la semifinal de la Copa del Rey, tiene actualmente 34 puntos y está a 3 puntos de la sexta posición de LaLiga que ahora mismo ocupa el RC Celta. A expensas de si España obtiene una plaza extra por coeficiente europeo y de lo que pase en Copa del Rey, por el momento, sólo los seis primeros puestos de la clasificación de LaLiga dan billete para jugar competición continental la próxima temporada.