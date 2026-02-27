Ernesto Valverde desvela que Nico Williams va mejorando y que no piensa en la Copa: "﻿El partido de Anoeta ya llegará en su momento"

El técnico del Athletic ha dejado muy claro que la "prioridad" es el partido de Vallecas aunque en unos días se juegue el pase a la final ante la Real Sociedad, sobre Nico ha dicho que va a mejor aunque todavía le queda para volver: "Es mejor esperar"

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha atendido a los medios de comunicación antes de poner rumbo a Madrid esta tarde, donde mañana a partir de las 14:00 horas se medirá al Rayo Vallecano, duelo para el que ha confirmado podrá contar con Álex Berenguer y Mikel Jauregizar. "Sí, ha sido una semana larga, por fin. Éramos optimistas con los dos, al final se han podido recuperar y vamos recuperando jugadores. A ver si podemos ir recuperando todavía más", ha dicho.

Qué partido espera en Vallecas

"A principio de semana ya imaginábamos que íbamos a jugar allí. Tampoco prestamos mucha atención, en el sentido de que sí queremos jugar en un campo que esté bien, pero imaginábamos que ellos, después de haber jugado en Butarque el último día, intentarían jugar en Vallecas, lo normal. Nos han dicho también que está bien el campo, así que sin ningún problema. Además, es un estadio al que nos gusta ir porque nuestra afición allí siempre es bien recibida y hay buen ambiente".

No es lo mismo jugar en Butarque que en Vallecas

"Siempre notamos cuando vamos a Vallecas que el público está con su equipo, además teniendo en cuenta cómo juega el Rayo, que es un equipo que juega con entusiasmo. Se parece en muchas cosas a nosotros, el espíritu que tiene, y creo que eso conecta muy bien con lo que es el espíritu del Rayo. Esperamos que su público esté especialmente activo".

Enfrente tendrá a Iñigo Pérez

"Muy buena, esa es mi opinión sobre él y sobre su equipo. Más que nada porque al final el equipo refleja lo que propone cada entrenador. Ellos tienen una idea clara. Es un equipo que juega con entusiasmo, un equipo vivo, que siempre está metido en el partido y que pone las cosas difíciles a cualquier equipo, bien sea al primero o al último. Sabes, cuando juegas con el Rayo, lo que te vas a esperar y no te defrauda porque siempre es así; vienen a buscarte siempre, juegues en casa o fuera. Su idea de juego es clara y su trabajo está ahí".

Es inevitable pensar en la Copa

"Nuestra prioridad ahora mismo es el partido de mañana, que es suficientemente importante. El de Anoeta ya llegará en su momento".

La clasificación de LaLiga

"Lo hemos dicho otras veces, cuando ves la clasificación es sencillo mirar lo que tienes delante y lo que tienes detrás, no miras con un parasol que te evite ver el resto de la tabla. Sabemos que los equipos que están por delante no están lejos y que ahora hemos distanciado un poco a los que van por detrás, pero el objetivo siempre es el mismo".

Cómo está Nico Williams

"Va trabajando en el plan que tiene y va mejorando, pero de momento no está. Vamos a ver cuándo puede estar. Es mejor esperar y tener a un jugador acercándose a su nivel al cien por cien que tenerle y no saber a ciencia cierta si está al cincuenta, al sesenta o al setenta. Al final es un absurdo".

Su futuro en el banquillo

"Mi futuro es mañana. Después de mañana, el siguiente, y así sucesivamente".