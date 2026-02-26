Tras Berenguer y Jauregizar, turno para Maroan Sannadi: el delantero del Athletic ya toca balón

El delantero del Athletic se encuentra en la fase final de su recuperación y será un 'refuerzo' para los meses importantes de la temporada; el extremo y el centrocampista han vuelto a trabajar con su compañeros y están listos para participar ante el Rayo Vallecano

El Athletic Club sigue preparando el choque liguero de este sábado que le llevará hasta Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano en su intento por meterse en los puestos europeos. Para ello, Ernesto Valverde parece que podrá contar con dos hombres importantes como son Álex Berenguer y Mikel Jauregizar, que un día más han vuelto a trabajar junto a sus compañeros a dos días para la visita a Vallecas.

Ambos futbolistas han trabajado sin problemas y están recuperados de sus problemas físicas por lo que estarán, si no hay ningún contratiempo, en la lista de convocados que ofrezca este viernes Ernesto Valverde antes de poner rumbo a Madrid.

El extremo, baja los cinco últimos partidos por una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que le afecta de manera intermitente desde septiembre, se puso el lunes a las órdenes de Ernesto Valverde mientras que el centrocampista comenzó a ejercitarse en la sesión del miércoles.

En el caso de Jauregizar, el centrocampista parece haber dejado atrás ya la "hiperextensión" en la rodilla derecha que sufrió hace diez días en Oviedo y este jueves incluso, a diferencia de ayer, saltó al césped sin ninguna protección en la articulación.

A la espera de la evolución de Jauregizar y Berenguer las únicas bajas seguras para la visita al Rayo son las de los lesionados Nico Williams, que sigue la recuperación de su pubalgia, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Unai Egiluz y la del sancionado Yeray Álvarez, que estará disponible a partir del 2 de abril. Aunque al delantero vitoriano se le ha podido ver ya hoy tocando balón y haciendo trabajo sobre el césped en la fase final de su recuperación tras su operación de menisco.

En busca de la cuarta victoria consecutiva... un año después

El Athletic Club visita el sábado al Rayo Vallecano con el objetivo de encadenar su cuarta victoria consecutiva en LaLiga quince meses después de lograrlo por última vez, la pasada temporada entre noviembre y diciembre de 2024.En aquella ocasión, el Athletic venció de manera consecutiva a la Real Sociedad (1-0), el Rayo Vallecano (1-2), el Real Madrid (2-1) y el Villarreal (2-0). Una racha liguera en la que intercaló además una victoria frente al Elfsborg sueco (3-0), entre el derbi vasco y Vallecas, y que culminó después del partido ante el equipo castellonense ganando al Fenerbahçe (0-2) en Estambul, en ambas ocasiones en la fase liga de la Europa League.

Esta campaña, el Athletic ya ganó tres partidos consecutivos, en las tres primeras jornada de LaLiga frente a Sevilla (3-2), Rayo (1-0) y Betis (1-2) pero en la cuarta cayó en San Mamés contra el Alavés (0-1). Ahora puede mejorarlo si logra ganar al Rayo tras haberlo hecho previamenta a Levante (4-2), Oviedo (1-2) y Elche (2-1).