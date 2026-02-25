Jauregizar y Berenguer están de vuelta en el Athletic Club: objetivo Rayo Vallecano y Real Sociedad

El centrocampista y el atacante del Athletic Club se ejercitan junto al grupo con la mira puesta en el duelo del fin de semana ante el Rayo Vallecano y de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante la Real Sociedad

El Athletic Club prepara el partido de LaLiga ante el Rayo Vallecano con una racha positiva de victorias en LaLiga. Los rojiblancos suman 3 partidos consecutivos sumando 3 puntos y quieren ampliar su gran racha para convertirla en la mejor de la temporada. Sin embargo, el partido crucial de la temporada será el miércoles ante la Real Sociedad, dónde el Athletic Club se juega el pase a la final del torneo doméstico. El objetivo de cara a ambos partidos es poder recuperar a Jauregizar y Berenguer, que podrían reaparecer ante el Rayo Vallecano y estar listos al 100% para la Copa del Rey.

Jauregizar y Berenguer regresan para el duelo ante el Rayo Vallecano

El centrocampista ha salido a césped con una protección en la rodilla derecha, la que se dañó en el Carlos Tartiere, y ha tomado parte en el calentamiento y los rondos con los que se ha iniciado esta tercera sesión semanal organizada por Ernesto Valverde enfocada al encuentro de Vallecas. Las pruebas médicas a las que fue sometido Jauregizar tras el partido de Oviedo descartaron una lesión grave en el ligamento o en el menisco y el propio técnico desveló unos días después que se trataba de una "hiperextensión" que probablemente le iba a permitir trabajar con sus compañeros esta semana. Además, al igual que en la sesión del martes, también ha completado las primeras rutinas del entrenamiento Álex Berenguer, aquejado de manera intermitente desde septiembre de una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho.

Tanto el centrocampista como el delantero, si mantienen esa progresión, podrían estar disponible para el técnico de cara a una cita de Vallecas, aunque el objetivo prioritario del Athletic Club y del jugador es estar al 100% para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Las bajas seguras del Athletic Club

A la espera de la evolución de Jauregizar y Berenguer las únicas bajas seguras para la visita al Rayo son las de los lesionados Nico Williams, Beñat Prados, Maroan Sannnadi y Unai Egiluz y la del sancionado Yeray Álvarez. La plantilla del Athletic afinará su puesta a punto para el encuentro frente al Rayo con dos sesiones más, ambas matinales a partir de las 11.00 horas en Lezama. Después de la del viernes el técnico ofrecerá la convocatoria y la rueda de prensa previa a este partido de la 26ª jornada de LaLiga EA Sports.