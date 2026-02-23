Sannadi y Jauregizar, la cara y la cruz en el regreso al trabajo del Athletic

El delantero marroquí, después de casi cuatro meses en el dique seco, saltó al césped de Lezama para ejercitarse aparte con balón, mientras que el centrocampista se quedó en el interior de las instalaciones y sigue siendo duda para el encuentro del próximo sábado ante el Rayo Vallecano

Después de sumar ante el Elche su tercera victoria seguida, lo que le ha sacado de la pelea por la salvación y le ha devuelto la ilusión de luchar por Europa, el Athletic Club ya prepara el siguiente compromiso ante el Rayo Vallecano, el próximo sábado a domicilio. Para ello, Ernesto Valverde ha dirigido este lunes una sesión vespertina en la que han sido varios los protagonistas, tras haber dado el fin de semana de descanso a sus pupilos.

El plan con Jauregizar

Así, el principal foco de atención se centraba en Mikel Jauregizar. Pero el centrocampista, que ya fue baja en el último encuentro, no participó en el trabajo junto al grupo ni saltó al césped de Lezama, alimentando la duda acerca de su reaparición frente al conjunto vallecano. El de Bermeo sufrió una hiperextensión de rodilla con edema óseo en la pierna derecha durante el choque ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, en el que firmó un golazo, y el 'Txingurri' respiró aliviado después de que una resonancia magnética descartase lesiones ligamentosas o meniscales. Sin embargo, no se ofreció ningún plazo estimado de convalecencia y de momento sigue al margen.

La idea es que pueda ir elevando la carga de trabajo en los próximos días, dependiendo su regreso de la respuesta que vaya teniendo. Para el técnico rojiblanco, Jauregizar es una pieza básica, como demuestra el hecho de que sea el jugador de campo con más minutos, y por ello se le trata con mimo para poder contar con él en Vallecas, donde tampoco está asegurada la presencia de Berenguer.

Berenguer se prueba en solitario

En su caso, el extremo se ha perdido los cinco últimos encuentros, entre LaLiga y la Copa del Rey, por una artritis traumática en el primero dedo del pie derecho que le ha llevado a infiltrarse en varias ocasiones. Pero este lunes ha vuelto a ejercitarse en solitario, dando no obstante un paso adelante al calzarse las botas y probarse con balón de forma individual. Su reaparición sobre el césped, por tanto, alimenta la esperanza de que pueda llegar a tiempo a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, fijada para el próximo 4 de marzo en Anoeta.

Los plazos con Sannadi

La nota positiva de la jornada, además, vino de la mano de Maroan Sannadi, al que se vio por vez primera sobre la hierba después de ser operado en noviembre de una lesión con afectación del menisco en su rodilla derecha. Como apuntó Valverde, no se trató de "una lesión sencilla", por lo que se estimó un plazo de recuperación de unos cuatro meses que se va cumpliendo de momento.

Así, la idea es que pudiera estar de vuelta a comienzos de marzo, aunque luego necesitará agarrar ritmo de competición. Pero el primer paso ya está dado. Este lunes prosiguió con su rehabilitación tocando ya balón en solitario, síntoma de que su regreso está cada vez más cercano. Para ello, el delantero marroquí se ha exprimido en un proceso de rehabilitación en el que ha contado también con un especialista externo, enfilando ya la recta final del mismo.

El resto de la enfermería rojiblanca

Algo más, en torno a dos meses, le queda a Beñat Prados, que también saltó al césped para realizar carrera continua y algunos ejercicios con balón, acercándose Valverde para conocer sus impresiones. Además, Nico Williams no se entrenó para continuar con su plan de descanso y reforzamiento abdominal por su pubalgia, siendo baja confirmada también junto a Unai Egiluz, cauto con respecto a su regreso a los terrenos de juego, y Yeray, cuya sanción finalizará el 2 de abril.