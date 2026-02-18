Unai Egiluz echa la pelota al suelo sobre su regreso: "No tengo una fecha fija de vuelta"

El central del Athletic Club no ha podido jugar nada en toda la temporada después de haber sufrido una grave lesión de rodilla, rotura del ligamento cruzado anterior exactamente. El defensa se ha mostrado cauteloso sobre su vuelta a los terrenos de juego

Unai Egiluz, central del Athletic Club, ha comparecido ante los medios de comunicación para actualizar cómo va su recuperación de la lesión de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Un problema físico que no le ha dejado jugar en lo que va de temporada y que, por ahora, le hace ser cauto ya que no se marca plazos para su regreso a los terrenos de juego.

Unai Egiluz, que está comenzando a entrenar con sus compañeros, se ha mostrado cauto a la hora de volver a jugar un partido oficial. "Estoy bien, muy contento porque el proceso avanza bien y estoy listo para volver con el equipo, ha sido largo pero estoy contento por como lo he llevado y porque he hecho todo lo posible. No tengo una fecha fija de vuelta, de momento entrenar con el grupo y cuando el míster me vea al cien por cien que me meta en una convocatoria y que me ponga".

El central ha manifestado también que ha llevado bien la lesión y que ha encontrado en Beñat Prados, que también se ha lesionado de gravedad, en gran apoyo. "Sinceramente lo he llevado bien y con equilibrio, los primeros partidos me costó un poco en San Mamés por la rabia de que me pasase esto tan pronto, pero mentalmente me he visto muy bien y se agradece el calor de la familia y de los compañeros. Con Beñat Prados por ejemplo nos hemos apoyado mutuamente en el gimnasio cada día".

Unai Egiluz habla de cómo se produjo su continuidad en el Athletic y la competencia que tiene

Unai Egiluz, que al principio apuntaba a no seguir en el Athletic Club, ha explicado cómo se dio su renovación, "Ha sido un verano algo especial porque la temporada en Miranda acabó tarde y no quería centrarme en nada más, pero luego se dio el caso de que me llamó el Athletic y no lo tuve que pensar, he crecido en Lezama y mi sueño es jugar en San Mamés y formar parte de esta plantilla y renové, luego llegó el palo de la lesión de rodilla pero me he centrado en volver".

Por otro lado, Egiluz ha dicho que no le preocupa la competencia que tiene en el posición de central en el Athletic Club. "El que no quiera competencia en el fútbol de élite y en el Athletic pues este mundo no es para él y va a estar jodido... La competencia es máxima, es un tema que no me preocupa porque me centro en lo que depende de mi, demostrar mi valía como futbolista. A Yeray le vemos muy bien y nos alegramos de que vuelva".