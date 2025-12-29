El Athletic no va a correr riesgos con Unai Egiluz

El central sigue recuperándose en solitario de la grave lesión de rodilla que sufrió en pretemporada. En el Athletic Club no se van a precipitar con el regreso a los terrenos de juego del defensa que no va a estar disponible hasta, al menos, el final de esta temporada

El Athletic Club no está teniendo demasiada suerte con las lesiones en esta temporada ya que muchos de sus jugadores se están viendo afectados por problemas físicos, siendo alguno de ellos de gravedad como fue el caso de Unai Egiluz quien está de baja desde la pretemporada cuando tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior. En el Athletic Club tienen claro que no va correr ningún riesgo con el central que no volverá a jugar hasta que esté recuperado plenamente. Por tanto, su regreso a los terrenos de juego no se espera hasta el final de esta temporada.

Unai Egiluz sigue dando pasos adelante en su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió durante el pasado verano. El central se sigue entrenando al margen de sus compañeros para estar lo antes posible disponible para su entrenador Ernesto Valverde. A pesar de que la recuperación del central va por buen camino, el Athletic Club no va a forzar el regreso de su canterano el cual estará para jugar al final de esta campaña según informa As. No se espera a Unai Egiluz hasta marzo o abril mínimo en el mejor de los casos.

Unai Egiluz no ha tenido demasiado suerte en el que ha sido su año de regreso en el Athletic Club. El central brilló en el CD Mirandés la pasada temporada, con el cual casi asciende a Primera división siendo titular indiscutible. Dicho buen rendimiento hizo que el Athletic Club confiara en él, le hiciera ficha del primer equipo y lo renovara hasta el 30 de junio de 2028. Cuando todo pintaba muy bien para el canterano, llegó la desgracia para un Unai Egiluz que se rompió el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas, en un amistoso contra el Racing de Santander, que le obligó a pasar por el quirófano, estimándose su recuperación en ocho meses. Eso sucedió a inicios de agosto y, por tanto, los plazos de su regreso están en marzo o abril, pero el Athletic Club no se va a precipitar.

El Athletic Club espera recuperar más pronto que tarde a sus centrales

En el Athletic Club no quieren recaídas de lesiones graves y para esos meses el equipo que entrena Ernesto Valverde ya espera contar con Dani Vivian, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, que debe volver en este mes de enero, y con Yeray Álvarez, que regresa a inicios de abril una vez cumpla la sanción por un positivo en un control antidopaje durante un partido de la temporada pasada. Por tanto, no hay prisas en el equipo rojiblanco con un Unai Egiluz que en el futuro deberá ganarse un puesto en la primera plantilla.