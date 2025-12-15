Unai Egiluz empieza a ver la luz al final del túnel: ya trabaja sobre el césped de Lezama

El central vizcaíno cayó lesionado de gravedad en pretemporada y todavía no ha podido jugar a las órdenes de Valverde en partido oficial; su larga rehabilitación empieza a ver el final con una nueva fase de recuperación

Justo en el momento de la temporada donde al Athletic Club y a Ernesto Valverde se le acumulan los problemas en el eje de la zaga con la larga lesión de Unai Egiluz desde pretemporada, la de ahora de Aymeric Laporte, la sanción por dopaje de Yeray y las sanciones deportiva a Paredes o Dani Vivian, precisamente desde la enfermería llegan buenas noticias con uno de ellos aunque no vaya a suponer un remedio a corto plazo para los problemas de la defensa.

Así, Unai Egiluz ha sido la sorpresa de esta mañana en Lezama pues al central rojiblanco se le ha podido ver ya haciendo carrera continua casi cinco meses después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 30 de julio en un amistoso de pretemporada.

El central vizcaíno, operado el 6 de agosto, se ha ejercitado en solitario en uno de los campos de entrenamiento mientras los titulares el domingo frente al Celta de Vigo realizaban trabajo de recuperación en el interior y los suplentes se ejercitaban fuera junto a una decena de futbolistas del filial.

Robert Navarro, a punto para volver

También ha realizado tarea específica al margen del grupo Robert Navarro. El extremo está en la última fase de recuperación del esguince de tobillo que se produjo el 29 de noviembre en el Ciutat de Valencia, aunque es probable que no llegue a tiempo para el partido de Copa del Rey del jueves en O Couto contra el Ourense CF.

Para ese estreno copero del Athletic Club el técnico, Ernesto Valverde, cuenta con las bajas seguras de los lesionados Yuri Berchiche, que se lesionó en el último partido de Liga en Balaídos y estará trs semanas de baja tras "sufrir una lesión en la musculatura isquisural de su pierna derecha", según el parte médico del club, así como las de Aymeric Laporte, Beñat Prados, Maroan Sannadi, Egiluz y de Yeray Álvarez, sancionado hasta abril.

El Athletic preparará el partido del jueves en Ourense, fijado a las 19:00 horas, con dos entrenamientos más, el de mañana martes a partir de las 11:00 horas de la mañana y el del miércoles desde las 16:00 horas, después de la rueda de prensa previa que ofrecerá Valverde y tras el cual pondrán rumbo a la ciudad gallega para afrontar su debut en la Copa del Rey, ya que estaban exentos hasta ahora por participar en la próxima edición de la Supercopa de España.