Premier Pádel Finals 2025 | Partidos de hoy 14 de diciembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV las finales

Los dos duelos más esperados en las finales vendrán precedidos por unas finales de consolación que han vuelto a sembrar polémica

La diferencia entre las Premier Pádel Finals y cualquier otro torneo del circuito es que con la derrota en las semifinales no acaba todo y este domingo habrá cuatro partidos para cerrar el año en el circuito. La polémica lucha de 'perdedores' por el bronce de este Máster no ha dejado de estar criticado, pero las parejas implicadas se juegan mucho dinero y puntos en un doble duelo que servirá para despedir a las cuatro parejas participantes.

En 2026, salvo sorpresa, Andrea Ustero jugará junto a Ari Sánchez, Paula Josemaría con Bea González, Paquito Navarro junto a Fran Guerrero, Coki Nieto regresará con Jon Sanz, Stupaczuk con Mike Yanguas... Una locura que cambiará completamente el ránking en el inicio de temporada, en el que sólo se mantendrán de las primeras parejas las Uno femeninas, Delfi Brea y Gemma Triay, y las dos primeras masculinas, las que este domingo se enfrentarán en la final: Coello-Tapia y Galán-Chingotto.

Esa pelea por el 'bronce' será el preludio de la lucha por el último torneo del año, unas finales que, por un lado, verán cara a cara a las dos parejas más en forma del circuito femenino y, por el otro, a las dos dominantes en el masculino.

Bea González y Claudia Fernández se despiden

Bea González y Claudia Fernández quieren despedirse a lo grande, vencieron de nuevo a Gemma Triay y Delfi Brea, que respirarán aliviadas al conocer que su particular 'bestia negra' no estará ahí el próximo año. Las Uno tienen ganas de venganza tras las dos últimas derrotas, pero González y Fernández volvieron a demostrar en semifinales el gran momento en el que se encuentran.

El duelo que cerrará el año será el que más veces se ha visto esta temporada -y la anterior- en el circuito masculino. Arturo Coello y Agustín Tapia, por un lado, y Ale Galán y Fede Chingotto por el otro buscarán irse de vacaciones con el buen sabor de boca del triunfo, aparte de con muchos puntos y con un buen puñado de dólares. La pelea por el número uno se pasó al siguiente año, pero lo que ocurra en Barcelona puede hacer que haya emoción en el arranque de campaña o no.

Horarios y partidos de hoy domingo 14 de diciembre en las Premier Pádel Finals 2025

Ariana Sánchez/Paula Josemaría (2) - Andrea Ustero/Sofia Ara��jo (4) | Desde las 11:00 horas

Paquito Navarro/Jon Sanz (6) - Martín di Nenno/Franco Stupaczuk (5) | No antes de las 13:00 horas

Bea González/Claudia Fernández (3) - Gemma Triay/Delfi Brea (1) | No antes de las 16:00 horas

Arturo Coello/Agustín Tapia (1) vs Ale Galán/Fede Chingotto (2) | A continuación

Dónde ver por TV las Premier Pádel Finals 2025:

Movistar + tiene en los últimos años los derechos de Premier Pádel y estas Finals 2025 se podrán ver por alguno de sus canales y por su plataforma digital. Así mismo, en España también se puede ver a través de RedBull TV. De forma online también se puede seguir en directo a través del canal de YouTube de Premier Pádel.

ESPN los retransmite para los países suramericanos, Bein Sports en gran parte de los países africanos y de Oriente próximo, Canal+ en el resto de África, así como en Francia y sus territorios franceses de ultramar, Viaplay en los países bálticos y nórdicos...