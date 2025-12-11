El plan del Athletic Club con Nico Williams es un éxito y la pubalgia se ha remitido, aunque aún hay riesgo

El extremo del Athletic Club ha mejorado su rendimiento sobre el terreno de juego, prueba de que las molestias de la pubalgia se han remitido, aunque no desaparecido. El riesgo con Nico Williams sigue siendo alto y en el club son conscientes de su situación, por lo que siguen al pie de la letra el exitoso plan que, de momento, da alas al cuadro vasco

El Athletic Club firmó ante el PSG uno de los mejores partidos de la temporada. Aunque el resultado fue 0-0, los rojiblancos estuvieron cerca de llevarse el gato al agua. El equipo de Ernesto Valverde salió de San Mamés con más de un punto en el bolsillo y es que el duelo ante los vigentes campeones de la Champions League confirmó una cambio en la dinámica de los rojiblancos precedido por un triunfo balsámico ante el Atlético de Madrid en LaLiga. Los leones están despertando tras un tramo de temporada nefasto y el renacer del conjunto bilbaíno coincide, precisamente, con la mejoría de Nico Williams. El internacional español estuvo ausente en varios partidos por culpa de la pubalgia, que se ha remitido con el exitoso plan del Athletic Club con Nico Williams, aunque aún existe riesgo de recaída.

La pubalgia de Nico Williams se remite gracias al plan exitoso del Athletic Club

El extremo navarro vuelve a brillar en la banda izquierda del Athletic Club. El pequeño de los Williams, siguiendo el tratamiento y las pautas establecidas por el equipo médico del cuadro vasco, ha logrado, con un plan exitoso del Athletic, remitir las molestias en la pubalgia que, hasta la fecha, no han vuelto a suponer un quebradero de cabeza para Nico Williams. Este dato está presente en los últimos partidos firmados por el internacional español. Él mismo reconoció que no estaba en su mejor versión debido a que la pubalgia, como contamos en ESTADIO Deportivo, no le permitía estar al 100% sobre el terreno de juego ya que las molestias le jugaban una mala pasada. Ahora, la mejor versión de Nico Williams está empezando a florecer por lo que las molestias de la pubalgia siguen menguando partido a partido, destapando así todo el potencial que tiene acumulado la estrella del Athletic Club.

El riesgo con la pubalgia sigue estando presente con Nico Williams en el Athletic Club

Aún así, no todo es oro lo que reluce, pues aunque las molestias de la pubalgia han disminuido, el riesgo de que vuelva a aparecer sigue siendo el principal reto de un Nico Williams que ya desveló como le afectaba la lesión. "No sabes cómo te vas a despertar, unos días te levantas pleno y otros no. Seguimos con ejercicios para fortalecer la zona. Unos días te comes el mundo y otros no te quieres levantar de la cama", destacaba recientemente Nico Williams. Mientras tanto, la evolución del futbolista sigue siendo muy favorable, al igual que la de la dinámica del Athletic Club que, con la nueva y mejorada versión de Nico Williams ha conseguido darle un giro a los resultados deportivos, volviendo a enganchar a la afición de San Mamés.