Luis Enrique zanja el debate de Unai Simón: "﻿Es el mejor portero para mí sin ninguna duda del campeonato"

Justo en el momento cuándo más discusión hay sobre quién debe ser el portero titular de la selección española, Luis Enrique, que fue el seleccionador que le dio la confianza bajo palos, no tiene dudas: "Es un portero que podría jugar en cualquier equipo del mundo"

Con sus grandes intervenciones frente al París Saint-Germain, Unai Simón logró mantener la portería a cero y al menos conseguir un valioso punto que mantiene al Athletic Club con serias opciones de seguir adelante en la Champions League siempre y cuando sea capaz de ganar a Atalanta y Sporting de Portugal en las dos últimas jornadas de enero. Pero como dijo el propio Ernesto Valverde, eso será trabajo para el mes que viene y lo que sí puso en valor el 'Txingurri' fue el gran trabajo de su portero durante todo el partido.

Y no solo Valverde, también Luis Enrique, técnico del PSG, se rindió a la gran actuación del meta internacional español a quien curiosamente le dio la alternativa y lo hizo un fijo bajo la portería de la selección española, por lo que le tiene un cariño especial al meta del Athletic Club, aunque ayer le impidiera sumar los tres puntos. "A Unai le tengo mucho cariño, me dieron muchos palos y yo le puse de titular. Se lo merece, es un chico tremendo y un futbolista espectacular. Arriesgamos con él y es un portero que podría jugar en cualquier equipo del mundo", reconocía el técnico del PSG en sala de prensa.De hecho, el asturiano no dudó en deshacerse en elogios ante el que fuera su portero de confianza con la 'Roja'. "Me alegro mucho por él, es un portero indiscutible, el mejor portero para mí sin ninguna duda del campeonato". El exseleccionador también tuvo un momento para conversar con Unai Simón tras el partido, y por eso le preguntaron en sala de prensa: "¿Quieres saber lo que le he dicho? 'No vuelves a venir convocado conmigo más'. Me alegro mucho por él, es un portero indiscutible, el mejor portero para mí sin ninguna duda del campeonato. Muy contento por él pero a la vez triste porque creo que hemos merecido ganar el partido. Nos ha costado en la primera parte, ellos han estado increíbles en la presión, el ambiente no defraudó. En la segunda parte estuvimos mejor, nos faltó encontrar al compañero mejor situado en un par de situaciones. Nos faltan dos partidos, estos son los equipos 'fáciles' de nuestro grupo, los del bombo 4".

Luis Enrique también puso el valor al público de San Mamés

También se refirió el técnico del conjunto galo al gran ambiente de San Mamés, que no dejó de animar a sus jugadores durante todo el partido. "Impresionante, creo que hoy era una fiesta para sus jugadores y su afición. Es un estadio diferente, único. Lo único que les he dicho es "si salimos despistados, hoy nos pasan por encima". No ha pasado eso, no hemos estado despistados, creo que hemos merecido ganar", ha reconocido.

Por último, Luis Enrique también alabó el trabajo que hace la afición rojiblanca presionando al rival: "Han ejercido mucha presión y en el segundo tiempo hemos superado esa presión. Creo que podíamos haber ganado porque hemos tenido ocasiones, pero Unai Simón ha estado perfecto. El ambiente ha sido increíble. Es una maravilla poder jugar en este ambiente, hemos mostrado el tipo de equipo que somos. Quizá, lo peor de esta noche es el resultado".