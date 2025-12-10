Valverde se rinde a Unai Simón y promete guerra en la Champions: "Nos la jugamos en enero, primero contra la Atalanta y tenemos que ganar"

El técnico del Athletic Club da por bueno el punto ante el campeón de Europa pero recuerda que ya no hay margen de error ante la Atalanta y el Sporting de Portugal

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, no dudo en dar por bueno el punto cosechado ante el París Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League, ya que eso le mantiene con opciones de estar en la siguiente fase siempre y cuando no tropiece ante Atalanta y Sporting de Portugal, los dos rivales que le quedan en Europa.

​"Ha sido un punto muy trabajado, desde luego. Teníamos enfrente al campeón de Europa, les hemos intentado presionar alto, cuando salvaban la presión eran peligrosos. Hemos tenido diez minutos malos en el inicio del segundo tiempo, el resto hemos estado bastante bien. Estamos en la pelea, vamos a ver", ha admitido el 'Txingurri' tras el choque.

Sobre el peligro que crearon tanto Barcola como Kvaratskhelia por ambas bandas, Valverde ha explicado: "Es igual, una banda a uno, otra a otro, luego sacan a Doué... uno no sabe dónde meterse. Tienen mucho potencial, aun así intentábamos presionarles arriba para dificultar la salida. Era difícil. Están los chavales bastante cansados".

En cuanto al gran partido de Unai Simón, que con sus intervenciones ha logrado evitar una derrota, el técnico rojiblanco ha dicho: "Esa ha sido clave (la parada antes del descanso). Todos son clave, sobre todo en un equipo de este calibre, que una acción te puede decidir pero sobre todo irnos al descanso con la buena sensación del 0-0 ha sido fundamental".

Las cuentas para seguir en la Champions League: "Nos la jugamos en enero en una semana, el primero contra la Atalanta y tenemos que ganar".

Unai Simón: "Se trata de intentar parar todo lo que te venga"

Unai Simón explicó tras el 0-0 de esta noche en San Mamés frente al PSG, en el que fue el gran protagonista, que para un portero de lo que se trata en cada partido es de "intentar parar todo lo que te venga". "De lo que se trata es de intentar parar todo lo que te venga. Es un momento dulce porque igual otro momento la toco y va para adentro, o si en la éltima de Fabián no está Yuri detrás para sacarla", dijo el meta internacional español a los micrófonos de Movistar+.

Simón cree que un partido como el de esta noche, en el su equipo se vació y plantó cara al vigente campeón de Europa, es lo que quiere ver los seguidores rojiblancos. "Es lo que buscamos, lo que la gente quiere ver. Más allá del resultado, que todos queremos ganar y puntuar, creo que lo conseguimos el otro día en liga (con el 1-0 ante el Atlético Madrid) y lo conseguimos hoy", consideró, felicitándose de haber sido "un Athletic muy intenso, que presiona y que es muy incómodo para el rival".

El portero rojiblanco puso en valor el empate, que "ante este equipo así es un resultado positivo". "Aunque viendo el partido creo que hemos tenido como para conseguir los 3 puntos también. Hay que pensar en positivo y ver que seguimos trabajando fuerte", valoró.Sobre la opciones de clasificación que tienen, a dos puntos del playoff con solo dos partidos por jugarse, cree que "los cálculos tienen que ser ganar esos ganar los dos partidos". "Viendo como fue el año pasado, la pinta es que tenemos que ir a jugar (a Bérgamo) contra el Atalanta a ganar y recibir al Sporting (de Portugal) buscando también la victoria. Pero eso será otra película. Ahora, a centrarnos en lo que nos viene por delante y seguir con esta intensidad", apuntó, de cara a LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa.

, por último, alabó a su afición. "Siempre hay noches especiales cuando viene un equipo como el PSG. Necesitamos de la afición y hoy ha estado sublime. Es verdad que hacemos buena simbiosis, ellos nos empujan y nosotros hacemos que nos empujen. Creo que es muy importante y mantenerlo durante mucho tiempo es fundamental para el club", consideró.