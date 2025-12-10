Nuevo parte médico de Laporte: la lesión es más grave de lo esperado

El central cayó lesionado en el partido contra el Atlético de Madrid. El club rojiblanco informó que el defensa se dañó el isquiotibial de la pierna izquierda lo que le ha hecho que sea sometido a pruebas complementarias que han revelado que la lesión es mucho peor de lo que se esperaba

Malas noticias para el Athletic Club con Aymeric Laporte ya que la lesión es mucho peor de lo que se esperaba en un principio. El central se ha sometido a pruebas complementarias para determinar el alcance real del problema muscular que sufrió en el partido de LaLiga contra el Atlético de Madrid el cual abandonó en la primera parte tras una pugna con Nahuel Molina. El club vasco ha comunicado que Laporte sufre una lesión de carácter severo y que queda pendiente de evaluación.

Sólo dos días después de comunicar la lesión que padecía Laporte, el Athletic Club ha lanzado un nuevo parte médico en el que anuncia que el central ha sido sometido a nuevas pruebas médicas que han detectado que el internacional español sufre una lesión muscular de carácter severo en el bíceps femoral de su pierna izquierda. De esto modo, Laporte no estará alejado de los terrenos de juego durante lo que resta de año 2025 sino que su baja será más larga.

De hecho, el Athletic Club se mantiene cauto ahora e informa que Laporte queda pendiente de evolución, no poniendo plazos para que se produzca el regreso del central a los terrenos de juego.

El nuevo comunicado médico del Athletic Club sobre la lesión de Laporte

'Al defensa se le realizó una resonancia magnética durante la jornada de ayer.

Tras las pruebas complementarias realizadas ayer al jugador Aymeric Laporte se ha confirmado que el jugador padece una lesión muscular de carácter severo en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

El defensa ha comenzado su proceso de recuperación y queda pendiente de pruebas complementarias'.

Problemas para el Athletic Club en la posición de central con la lesión de Laporte

Esta lesión de Laporte, que es más grave de lo esperado, provoca que al Athletic Club le surja un problema en la posición de central. El equipo que entrena Ernesto Valverde se queda con Dani Vivian y con Aitor Paredes como únicos futbolistas que se desenvuelven de manera natural en esa demarcación.

La lesión de Laporte se une a la grave que sufrió Unai Egiluz al comienzo de temporada y a la sanción que actualmente cumple Yeray Álvarez por dar positivo en un control antidopaje durante un partido de la temporada pasada.

Por tanto, Vivian y Paredes se quedan solos, provocando que Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, tenga que tirar de Lekue o Yuri, laterales, o de canteranos para reforzar la posición de central.