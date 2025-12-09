Yuri deja su continuidad en el Athletic en el aire

El lateral izquierdo, de 35 años, acaba contrato al final de esta temporada y no se quiere precipitar lo más mínimo a la hora de tomar una decisión sobre su futuro deportivo. A pesar de su edad y su veteranía, Yuri sigue siendo titular indiscutible en el equipo que entrena Ernesto Valverde

Yuri Berchiche ha sido el futbolista del Athletic Club que ha comparecido junto a su entrenador Ernesto Valverde, ante los medios de comunicación, en la previa del partido de UEFA Champions League que el equipo vasco juega contra el Paris Saint-Germain. El lateral izquierdo ha sido preguntado por su futuro y ha explicado que aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.

Yuri, de 35 años, acaba contrato con el Athletic Club al final de esta temporada. El lateral izquierdo ha dejado claro que no ha tomado una decisión aún y que va a esperar a que finalice la actual campaña aunque es consciente de que su carrera deportiva se va acabando. "No es algo que todavía haya pensado. Es una decisión que tomaré al final de temporada. Mi ciclo aquí va terminando, pero lo que me preocupa es aportar y el día que no lo pueda hacer seré el primero en levantar la mano e irme. Pero por ahora estoy contento y disfrutando de estos últimos años".

Por otro lado, Yuri ha dicho que jugará de central si hace falta una vez que el Athletic Club no puede contar con Laporte y Aitor Paredes. "Siempre estoy dispuesto. Estoy convencido de que lo puedo hacer bien".

Yuri sabe que el partido contra el Paris Saint-Germain será complicado para el Athletic Club

A continuación, Yuri ha analizado al Paris Saint-Germain. El futbolista del Athletic Club ha dicho que deben estar perfectos para poder ganar el partido. "El PSG es por algo el vigente campeón y tiene una de las mejores plantillas, sino una de las mejores del mundo. El mejor ejemplo de lo que debemos hacer es lo que hicimos ante el Atlético. Habrá momentos en los que haya que sufrir y ser solidario con los compañeros y luego aprovechar las ocasiones que tengamos. Habrá que ir arriba a presionar, ajustando muy bien las presiones, tratando de ser certeros y no conceder mucho a la espalda".

Finalmente, Yuri ha explicado que el partido contra el PSG será especial para él ya que jugó en el equipo francés en la temporada 2017/2018. "Para mí es un partido muy especial. El año que estuve allí fue muy bonito, hice muchos amigos y supuso mucho para mí porque fue espectacular en todos los sentidos. Como un sueño. Sé que la Champions era algo que perseguían desde hace tiempo y ver levantar ese trofeo a Marquinhos me hizo mucha ilusión por todo lo que me ayudó".