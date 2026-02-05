Álex Remiro rompe su silencio en torno a la portería de la Selección española, Unai Simón y Joan García: "Me molesta cuando ha habido comentarios despectivos"

El portero de la Real Sociedad, tras convertirse en el héroe de los cuartos de final de la Copa del Rey, se reivindica de cara al Mundial estando presente en el debate de la portería de la Selección española y asegura que la competencia con Unai Simón, portero del Athletic Club, y Joan García, cancerbero del Barcelona, le motiva para seguir creciendo

La Real Sociedad logró el pase a semifinales de la Copa del Rey gracias, en parte, a una actuación destacada de Álex Remiro bajo palos. El portero internacional español atajó un penalti decisivo a Toni Martínez, que significaba el 3-1 a favor del Alavés y la sentencia del partido. Su parada fue crucial para contagiar a sus compañeros que lograron darle la vuelta al marcador y alcanzar la siguiente ronda de la Copa del Rey. Con su rendimiento bajo la portería, Álex Remiro aprovechó para reivindicarse de cara al Mundial tras el debate en torno a Unai Simón y Joan García y aseguró que le ha molestado cuando han existidos "comentarios despectivos".

Álex Remiro se reivindica con la Real Sociedad de cara al Mundial

Tras convertirse en el héroe de la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey, Álex Remiro aseguró que el nivel de la portería en España es muy alto y que la competición por un puesto en la convocatoria de Luis de la Fuente le motiva, aunque señala que los comentarios despectivos hacen daño. "Me molesta cuando ha habido comentarios despectivos", comienza diciendo el portero de la Real Sociedad en El Partidazo. "Entiendo dónde estoy, entiendo el nivel de los compañeros que tengo al lado y entiendo el nivel de la portería, porque es altísimo. Ya lo he dicho alguna vez: yo me centro en esta temporada, en demostrar que puedo ir y en prepararme. Si hago eso, estoy tranquilo conmigo mismo. Si voy, a aportar desde donde me toca”, señalaba Álex Remiro que, de momento, sigue estando presente en los planes de Luis de la Fuente.

Remiro sobre el debate en torno a la portería de la Selección española: "Eso es bueno para España y difícil para Luis"

El debate en torno a la portería de la Selección española se intensificó con la petición, por parte de un sector del público, de Joan García al que reclaman como titular por delante de Unai Simón. En caso de que el portero del Barcelona entrase en las convocatorias del riojano, el gran perjudicado sería Álex Remiro que quedaría relegado como tercer portero y dejaría de asistir con el combinado español. "La portería de España tiene grandísimos porteros. Por ejemplo Joan todavía no ha ido o Robert Sánchez tampoco ha ido… Hay mucha gente que está a buen nivel y eso es bueno para España y difícil para Luis", comentaba el portero de la Real Sociedad que, en el enfrentamiento entre el club donostiarra y el catalán le ganó la partida a Joan García. "El de Arabia también lo plantearon como un cara a cara con Unai. No me molesta, me motiva. Si quieres estar en lo más alto, este es uno de los peajes que hay. Este hándicap de la prensa y las redes está ahí y hay que saber lidiar con ello", sentenció el internacional español.