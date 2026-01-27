Luis de la Fuente sobre Unai Simón, Joan García y Álex Remiro: "No selecciono a jugadores del Real Madrid, del Barcelona o del Athletic, selecciono a jugadores españoles"

El seleccionador español sigue dejando en el aire el portero de cara al Mundial, mientras que Unai Simón, Álex Remiro y Jona García hacen crecer el debate en torno a la portería. El portero del Athletic Club está muy cuestionado, Joan García sigue creciendo en el Barcelona y el meta de la Real Sociedad es el eslabón más débil de la cadena

El debate en torno a Unai Simón y a Joan García está servido en la Selección española y salpica a Álex Remiro. El portero del Athletic Club es, actualmente, el favorito de Luis de la Fuente de cara al Mundial, aunque el arquero del Barcelona está haciendo méritos para pelearle el puesto al vasco, que no atraviesa su mejor momento. El debate está servido y todas las miradas apuntan al seleccionador riojano que despeja balones fuera al ser preguntado sobre la portería de la Selección española y asegura que no selecciona a "jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del Sevilla o del Athletic", si no a "jugadores españoles".

Luis de la Fuente y el debate de la portería: "Unai Simón, Joan García, Alex Remiro, David Raya, Robert Sánchez y Leo Román"

El seleccionador visitó en un acto privado a los niños ingresados en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño, tras lo que acudió al campo de césped artificial que se construye en Calahorra, acompañado del presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, donde mantuvo un breve encuentro con un equipo juvenil del Calahorra. Para sorpresa del propio seleccionador, varias de las preguntas que le hicieron aludieron a qué porteros llevará al Mundial y él se limitó a contestar que España tiene a seis de los diez mejores porteros del mundo: "Unai Simón, Joan García, Alex Remiro, David Raya, Robert Sánchez y Leo Román".

"No selecciono a jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del Sevilla o del Athletic, selecciono a jugadores españoles", afirmó De la Fuente que dejó clara su postura y en el aire el portero titular de la Selección española para el Mundial.

La encrucijada de Unai Simón, Joan García y Álex Remiro para Luis de la Fuente

Mientras que las jornadas siguen pasando, el tiempo y los resultados juegan en contra de un Unai Simón que está firmando una temporada decepcionante, aunque su calidad sigue siendo indiscutible. La gran labor que está haciendo Joan García en el Barcelona avivan aún más el debate y ponen en el centro de la diana a Unai Simón. Sin embargo, el meta vasco cuenta con el apoyo de su entorno y de Luis de la Fuente que no duda en sacar pecho por su portero en el momento que puede. La otra gran incógnita es la de Álex Remiro. En caso de que Joan García entre en la convocatoria para el Mundial, el donostiarra sería el gran perjudicado y el portero que se quedaría sin acudir a la competición internacional. El meta de la Real Sociedad siempre ha estado presente con Luis de la Fuente que sigue teniendo encima una papeleta muy delicada que perdurará en el tiempo hasta el Mundial.