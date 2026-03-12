Suecia renueva a Graham Potter hasta 2030 antes de la repesca mundialista

La Federación Sueca de Fútbol renueva a Graham Potter como seleccionador hasta 2030 en plena preparación de la repesca para el Mundial 2026

La Federación Sueca de Fútbol ha decidido reforzar su confianza en Graham Potter ampliando su contrato como seleccionador nacional hasta el año 2030. La noticia llega a pocas semanas de que el combinado escandinavo dispute la repesca para el Mundial 2026, un momento clave para el futuro deportivo del equipo.

El técnico inglés asumió el cargo en octubre de 2025 en sustitución del danés Jon Dahl Tomasson, con un acuerdo inicialmente limitado a los últimos partidos del proceso clasificatorio y al playoff mundialista. Sin embargo, pese a llevar muy poco tiempo en el puesto, la federación ha optado por apostar por un proyecto a largo plazo bajo su liderazgo.

Un inicio complicado con la selección

Hasta el momento, Graham Potter solo ha dirigido dos encuentros al frente de la selección sueca. Su debut terminó con una derrota contundente ante Suiza (4-1), mientras que en el siguiente partido el equipo empató 1-1 contra Eslovenia.

Estos resultados reflejan las dificultades que atraviesa actualmente la selección de Suecia, que protagonizó una fase de clasificación para el Mundial bastante decepcionante. El combinado nórdico terminó último de su grupo, donde compartía zona con Suiza, Kosovo y Eslovenia, quedándose sin opciones de lograr la clasificación directa.

A pesar de este escenario complicado, el equipo logró mantener vivas sus aspiraciones mundialistas gracias a su rendimiento previo en la Nations League, lo que le permitió acceder a la repesca.

La confianza de la federación sueca

Pese a los resultados iniciales poco alentadores, la federación sueca ha querido transmitir un mensaje de estabilidad. El director de selecciones, Kim Källström, destacó el impacto positivo que ha tenido el técnico en poco tiempo.

Según el exfutbolista, el entrenador británico ha dejado una gran impresión gracias a su profesionalidad, su carácter y su capacidad para liderar el vestuario. Por ello, el organismo considera que Potter es la persona adecuada para reconstruir el proyecto deportivo del combinado nacional.

La renovación hasta 2030 también pretende ofrecer continuidad a un proceso que busca devolver a Suecia a los grandes torneos internacionales tras un periodo irregular.

Un camino decisivo hacia el Mundial

El principal reto inmediato del equipo será la repesca mundialista. Suecia se enfrentará el 26 de marzo a Ucrania en un partido que se disputará en Valencia. En caso de lograr la victoria, el conjunto escandinavo se jugará el billete al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra el vencedor del duelo entre Polonia y Albania.

Este doble enfrentamiento será determinante para evaluar el inicio de la etapa de Potter en el banquillo nacional.

La experiencia de Potter en el fútbol sueco

A sus 50 años, Graham Potter cuenta con una trayectoria destacada que incluye varias experiencias en el fútbol europeo. Antes de dirigir en la Premier League, el técnico británico se dio a conocer precisamente en Suecia, donde logró notoriedad al frente del Östersunds FK entre 2011 y 2018.

Posteriormente dio el salto al fútbol inglés, pasando por clubes como Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea y West Ham United. Esa experiencia internacional, junto con su conocimiento del fútbol sueco, ha sido clave para que la federación confíe en él para liderar el nuevo ciclo de la selección.

Ahora, con su contrato asegurado hasta 2030, Potter tendrá la misión de devolver a Suecia al protagonismo en el panorama internacional y, como primer gran objetivo, intentar clasificar al equipo para el próximo Mundial 2026.