La FIFA ya contempla el plan después de que Irán renunciase al Mundial 2026: estas serían las selecciones que podrían sustituirlo

La renuncia de la Selección de Irán podría acarrear sanciones económicas, castigos deportivos y la entrada de otra selección asiática en el torneo

La participación de en el Mundial 2026 se encuentra en duda tras las recientes declaraciones de responsables del gobierno iraní. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canada, podría quedarse sin una de las selecciones asiáticas ya clasificadas si finalmente el país decide no acudir al campeonato.

El debate se intensificó después de que el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, dejara abierta la posibilidad de renunciar al torneo debido a la tensión política y militar existente en la región, especialmente tras el conflicto con Israel y el respaldo estadounidense. Esta postura contrasta con el mensaje de la FIFA, cuyo presidente Gianni Infantino aseguró que la selección iraní sería bienvenida en el campeonato.

Las sanciones que contempla el reglamento de la FIFA

Tras la retirada de Irán del Mundial, el reglamento de la FIFA contempla importantes sanciones económicas y deportivas. El artículo 6 de la normativa del torneo establece que cualquier federación que abandone la competición antes de su inicio deberá afrontar una multa considerable.

En caso de que la retirada se produzca con más de 30 días de antelación respecto al primer partido del torneo, la federación afectada podría recibir una sanción mínima cercana a los 275.000 euros. Sin embargo, si la decisión se toma dentro del último mes previo al inicio del Mundial, la penalización económica podría duplicarse y superar los 550.000 euros.

Además de la multa, el organismo rector del fútbol mundial también podría exigir a la federación la devolución de las ayudas económicas recibidas para preparar la competición. Estas incluyen subvenciones destinadas a la preparación del equipo y otros recursos aportados por la FIFA.

Consecuencias deportivas para la selección iraní

Las repercusiones no se limitarían únicamente al ámbito económico. La Comisión Disciplinaria de la FIFA también tiene la facultad de aplicar medidas deportivas adicionales, que podrían afectar al futuro competitivo de la federación.

Entre las sanciones posibles se encuentra la exclusión de futuras competiciones internacionales organizadas por la FIFA, una medida que supondría un duro golpe para el desarrollo del fútbol en el país. El organismo evaluaría factores como el momento de la retirada, la gravedad de la situación y cualquier circunstancia relevante antes de tomar una decisión definitiva.

Quién ocuparía la plaza de Irán en el Mundial

Si la selección iraní renuncia a su plaza en el torneo, la normativa establece que su lugar deberá ser ocupado por otro equipo perteneciente a la misma confederación, en este caso la Confederación Asiática de fútbol.

Entre los países que podrían beneficiarse de esta situación aparecen selecciones como Iraq o Emiratos Árabes, dependiendo de los resultados en las fases de clasificación y repesca. El criterio habitual consiste en seleccionar al equipo mejor posicionado dentro del proceso clasificatorio que aún no haya obtenido plaza directa.

Actualmente, Irán formaba parte de un grupo que incluía a selecciones como Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, por lo que su posible ausencia obligaría a reorganizar el cuadro del campeonato.

Un Mundial histórico aún rodeado de incertidumbre

El Mundial 2026 será histórico al contar por primera vez con 48 selecciones participantes, lo que aumenta la complejidad organizativa del torneo. En este contexto, la posible retirada de Irán añade un nuevo elemento de incertidumbre a un campeonato que ya se perfila como uno de los más grandes de la historia del fútbol.

Por ahora, la FIFA no ha confirmado ninguna decisión oficial y la situación continúa abierta. Todo dependerá de si la federación iraní decide finalmente mantener su clasificación o renunciar a participar en el torneo más importante del fútbol mundial.