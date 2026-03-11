Real Madrid - Manchester City, en directo el partido de ida de octavos de final de la Champions League en vivo online

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el encuentro que enfrentará a los de Arbeloa y a los de Pep Guardiola en el Bernabéu, al que llegan los blancos con hasta siete bajas, además de las cuatro ausencias en el conjunto visitante en el día de hoy

¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City, correspondiente a la ida de octavos de final de la UEFA Champions League.

En el Real Madrid tendrán que estar atentos a las tarjetas , ya que tres jugadores pueden perderse el encuentro de vuelta si ven amarilla en el día de hoy: Vinicius, Aurélien Tchouaméni y Dean Huijsen . Por el Manchester City están apercibidos Marc Guéhi , Savinho y Nico O’Reilly .

Guardiola analizó, de esta manera, el encuentro ante el Real Madrid en el Bernabéu: "Intentaremos estar muy juntos y correr para atrás, coger la moto. Muchas veces no lo puedes controlar, sabemos que es así".

Por su parte, Arbeloa analizó, en rueda de prensa, el encuentro frente al Manchester City : "Preveo un partido complicado en el que necesitamos a la afición. Saldremos muy motivados. La Champions es muy especial para nosotros"

Poco más de una hora para que ruede la pelota en el Bernabéu. ¡Ya están los dos equipos en el estadio merengue!

El Real Madrid se ve las caras en el día de hoy con el Manchester City, en el encuentro correspondiente a la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Arbeloa encaran el duelo en el Bernabéu con hasta siete bajas, destacando la de Mbappé o Bellingham. Por otro lado, el conjunto de Pep Guardiola llega al encuentro de la Copa de Europa sin jugadores como Gvardiol o Kovacic. Además, el colegiado del partido será Mauricio Mariani, que estará acompañado en el VAR por Marco Di Bello.

Vinicius, la principal amenaza del Real Madrid

Vinicius afronta el duelo contra el Manchester City siendo la principal amenaza en el Real Madrid. Las bajas de Mbappé, Bellingham y Rodrygo le dejan como la 'llave' para que los de Arbeloa se vayan con buen resultado al choque de vuelta en el Etihad, que tendrá lugar el próximo martes. Por su parte, el técnico salmantino reconoció, en la rueda de prensa previa, la dificultad del choque ante los de Guardiola: "Uno complicado. Contra un gran rival, con grandes jugadores y un gran entrenador. Pero será un partido muy bonito, muy esperado por la afición. En el que, evidentemente, somos muy conscientes de que los necesitamos. Vamos a salir con el único objetivo de ganar el partido. Y muy motivados. Ya sabéis lo importante y especial que la Champions es para todos nosotros. Y con esa mentalidad, ganas e ilusión, queremos jugar este partido".

Además, cabe recordar que el Real Madrid llega al encuentro de Champions League sin Alaba, Militao, Carreras y Ceballos, sumados a los tres mencionados anteriormente en la parte ofensiva. Por ello, se espera que Arbeloa introduza novedades en su once inicial como la de Ferland Mendy, que está ante el reto de disputar dos partidos seguidos completos, algo que no ha logrado desde febrero del año pasado. Por otro lado, Thiago Pitarch puede ser la opción en el centro del campo, pese al regreso de Camavinga, que se perdió el choque ante el Celta de Vigo de la anterior jornada de LaLiga EA Sports.

Guardiola, de nuevo en el Bernabéu tres meses después

Por su parte, Pep Guardiola está de vuelta en el Bernabéu tres meses después, tras la victoria en el encuentro de la fase de liga, en el que el Manchester City salió victorioso tras los goles de O'Reilly y Haaland. De esta manera, analizaba el técnico el encuentro de hoy en el feudo merengue y lo que quiere de su equipo: "Queremos ser proactivos, tener la pelota, no cometer muchos errores que penalizan mucho en Champions... Eso nos define como equipo. No puedes ser perfecto durante diez años, a veces hay que empezar de nuevo con jugadores nuevos. Pero esto es lo que queda. Hay que ver cómo quieres jugar, ser conscientes de que podemos. Ahora debemos demostrar que somos los mejores. A veces juegas horrible y pasas, pero debes ceñirte a lo que eres".

El Manchester City llega también con ausencias en la convocatoria para visitar al Real Madrid como son las de Gvardiol, Kovacic, Lewis y Nypan. No obstante. Guardiola podrá formar un once de garantías para lograr un buen resultado del Bernabéu, con la principal amenaza de Haaland en ataque, acompañado de otros teóricos titulares como Cherki, Bernardo Silva o Doku.